Předsedu unie sportu Janstu měli v rámci kauzy Pelta vyslýchat na expozituře v Teplicích

Teplice, Jablonec nad Nisou - Policisté z teplické expozitury si dnes (ve čtvrtek) v rámci vyšetřování kauzy Pelta a spol. pozvali na kobereček Miroslava Janstu, předsedu České unie sportu. K podání vysvětlení si ho měli odvézt z Prahy právě až na sever Čech, zatímco ostatní zadržení byli vyslýcháni v hlavním městě.

Miroslav Jansta.Foto: Deník / Stulír Drahomír

V lázeňských Teplicích ale redaktoři místní redakce Deníku, kteří během dne sledovali dění v okolí teplické expozitury ve Vrchlického či sousední Wolkerově ulici, nikoho neviděli. Pravdou je, že okolo třetí hodiny odpoledne se Teplicemi prohnala kolona policejních vozidel, která se používají právě pro eskortu zadržených osob.

Redakce také dostala informaci, že uvedená osoba by měla být na severu Čech už od středečního večera, konkrétně na ústecké policii. Ale ani tuto informaci Deníku nikdo s odkazem na probíhající vyšetřování nechtěl oficiálně potvrdit. Na výslech v Teplicích odkazují také informace, které dnes (ve čtvrtek 4.5.) během dne zveřejnil server Aktuálně.cz

Vážný problém mají v kauze zneužití sportovních dotací zatím tři lidé. Kriminalisté obvinili předsedu Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslava Peltu, náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou a Zdeňka Břízu, donedávna bývalého šéfa odboru sportu na ministerstvu. Obviněna je také FAČR jako právnická osoba. Deníku to potvrdili vyšetřovatelé.



V souvislosti s vyšetřováním kauzi Pelta a spol. byli zadrženi i Miroslav Jansta a pražský zastupitel Karel Březina (ČSSD). Kauza zřejmě souvisí s přestavbou stadionu Přátelství.

Kdo je Miroslav Jansta (zdroj: Wikipedie)

Miroslav Jansta (narodil se 8. března 1962 Nymburk) je český právník a sportovní funkcionář, předseda České basketbalové federace a předseda České unie sportu, po sametové revoluci československý politik, který byl roku 1989 kooptován za Komunistické strany Československa a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Od roku 1993 je členem České strany sociálně demokratické. Je spolumajitelem a jednatelem společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.





Profesně je k roku 1989 uváděn jako odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, bytem Nymburk. V prosinci 1989 zasedl v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění po sametové revoluci do Sněmovny lidu (volební obvod č. 26 - Nymburk, Středočeský kraj) jako poslanec za KSČ reprezentující novou garnituru nezatíženou normalizační politickou aktivitou. Mandát obhájil ve volbách roku 1990, nyní již za federalizovanou KSČM. Během volebního období opustil komunistickou stranu a byl pak nezařazeným poslancem.



Ve Federálním shromáždění setrval do konce funkčního období, tedy do voleb roku 1992. V parlamentu stal členem Komise pro objasnění událostí 17. listopadu a Komise pro odsun sovětských vojsk. Do roku 1992 byl členem ústavněprávního výboru a místopředsedou výboru imunitního. V rámci těchto funkcí se podílel na přípravě četných zákonů i ústavních zákonů. Hlasoval jako jediný komunista pro to, aby se majetek KSČ vrátil zpět lidu. Později se profiloval jako právník.

V roce 2006 byl prověřován policií kvůli odměně 119 milionů, kterou získala jeho právní kancelář od Československé obchodní banky za sjednání desetileté smlouvy s Českou poštou na zajištění provozu poboček její divize Poštovní spořitelna. Na konci roku 2008 převedli Miroslav Jansta a Vladimír Kostka své podnikání na nově založenou společnost s ručením omezeným. Při této příležitosti si nechali ocenit hodnotu své advokátní kanceláře znalcem.

Na základě výsledků hospodaření za období 1. ledna 2005 - 30. června 2008 znalec stanovil očekávaný roční odnímatelný čistý výnos ve výši 38 milionů korun. Od diskontní sazby stanovené na 13,97 % odečetl očekávaný růst 4 % a dospěl k současné hodnotě 385 milionů korun. Nová společnost tak byla do obchodního rejstříku zapsána se základním kapitálem 385 milionů korun. Za rok 2009 vykázala společnost ztrátu 1 milion korun při tržbách 135 milionů korun, o rok později skončilo hospodaření ziskem 6 milionů korun při tržbách 136 milionů korun.



Od 90. let působil i jako sportovní funkcionář. Jansta je rovněž iniciátorem zvýšení státní podpory sportu a spoluautorem zákona, který by měl jasně stanovit pravidla pro výši a způsob přerozdělování peněz ve sportu. Sport skrze státní rozpočet dostává tři miliardy korun, přitom podle studie KPMG přináší do rozpočtu státu více než padesát miliard korun ročně. Podle ministerstva školství má tento nový zákon poskytování finanční podpory sportovcům a mládeži zprůhlednit a stanovit jasná pravidla kdo a za jakých podmínek může žádat o dotaci na sportovní oddíl.



Je ženatý a má tři dcery.