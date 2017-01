Příběh, který by nejraději Antonín Hála zaspal

Ústí nad Labem - Doba už je taková. Ti co mají hodně , chtějí ještě víc a ti co celý život dřeli na mizerný důchod chtějí pomáhat. Bezdomovců tu máme dost, v té zimě si užijí své. Běžný smrtelník nemusí žít tzv. na ulici, má práci a přesto si nevyskakuje. Co třeba taková samoživitelka s patnáctiletou dcerou. Když nechodí alimenty, nastane problém. Říká se, že každý je strůjcem svého štěstí, tak si vyslechněte příběh Antonína Hály.

Antonín Hála. Foto: Miroslav Vlach

Sám ho nabídl redakci, aby po vlastní zkušenosti varoval další poctivce, kteří chtějí konat dobré skutky.

"Všechno se to zamotalo, mě bylo líto především té holky. Děti by měly žít bezstarostný život, chodit do školy, bavit se s kamarády. Je mi pětaosmdesát, zažil jsem válku, vím, co je to bolest. V roce 1991 jsem přišel tragicky o syny, za pět let o vnučku. To se nedá zapomenout. Podívejte se na moje ruce, makal jsem na stavbách, abych si víc vydělal a uživil rodinu. Jsem vyučený pekař. Tamhle v šuplíku mám medaili za tu dřinu. Nikdy by mne nenapadlo, že se budu svěřovat novinám s takovým trápením. Za hloupost se platí. To je můj případ. Šmejdů je plná republika, vydělávají na důvěřivosti seniorů, stát postiženým doporučuje soud. Takový dobrý právník něco stojí, proto se nic neděje a úředník se tváří rozpačitě. Já jsem narazil na jiný problém s podobným koncem, půjčil jsem peníze bez záruky cizí paní, které mi bylo líto," říká unavený důchodce a uvádí základní fakta.

VYTAHALA ZE MNĚ PŘES PADESÁT TISÍC

"Byla to náhoda. Seděla sama na lavičce a já si chtěl povídat. Rychle jsem pochopil, že má finanční problémy a nabídl ji pomoc. Něco jsem si našetřil a do hrobu si to nevezmu. Nejprve mi peníze vracela, to se jednalo o částky do tisícovky. Potom se jednou svěřila, že dcera by ráda jela se spolužáky na lyže, ale ona tolik v peněžence nemá. Půjčil jsem ji 3 tisíce a věřil, že mi je opět vrátí. Za dva roky ze mě vytahala přes padesát tisíc korun. Jednou jsem navštívil tu školu a ředitel mi vysvětlil, že na lyže nejezdí. Řekl jsem jí to. Slibovala, že mi vrátí šedesát, ale místo toho zmizela. Vím jak se jmenuje, kde bydlí, ale nechci ji ublížit. Všechno dělala pro dceru. Na Policii kroutili hlavou nad mou lehkovážností, bez svědků a nějakých písemných dokladů to prý vypadá, jako dar. Advokát mi doporučil soud. Byl jsem rozhodnutý poskytnout můj příběh televizi, v pořadu Černé ovce je toho víc. Vnučka mi to vymluvila a měla pravdu. Byla to moje chyba a chybami se člověk přeci učí," říká pan Hála.

"Pořád si myslím, že se mi to jenom zdálo, že to byl zlý sen, ale prázdná vkladní knížka mě vrací do reality. Pokud má můj trapný příběh posloužit jako varování ostatním, budu rád. Dobré skutky se musí dělat, to by jsme přeci nebyli lidi, ale raději si prověřte každého, koho neznáte. Já to udělal pozdě," končí svou krátkou zpověď člověk, který věřil.

Snad každý zná nějakou podobnou situaci, setkal se s případem, kdy někdo někoho ošidil, podvedl, ublížil druhému. O Vánocích všichni slibujeme, že budeme lepší, tak dodržte slovo. Třeba se ta paní probudí, poděkuje za půjčku, omluví se a bude situaci řešit splátkovým kalendářem. Její dcera by si to určitě přála. Zvláštní sen, ale pravdivý.