Primátorka uklízela odpadky ve Vaňově. Našla pivo i teploměr

Ústí n. L. – Plechovky, PET lahve i obaly od svačin. Pytle plné odpadků sesbírali v okolí kamionového odpočívadla v Pražské ulici ve Vaňově účastníci sobotní úklidové akce pořádané magistrátem.

Do akce Ukliďme Česko se zapojilo také vedení ústeckého magistrátu v Pražské ulici ve Vaňově.Foto: Deník / Pech Karel

Šlo o součást kampaně Ukliďme Česko, jejímž cílem je odstranit nelegální černé skládky a nepořádek ve městech. Mezi tisíce dobrovolníků po celé republice se připojila také samotná primátorka Ústí Věra Nechybová. „Pražskou ulici jsme vytipovali záměrně, je to vstupní brána do našeho města. Není nám lhostejné, jak to tady vypadá," okomentovala primátorka, která přiznala, že zaneřáděných míst se po Ústí vyskytuje nespočet.

ÚKLID TRVAL ČTYŘI HODINY

„Naprosto celé Ústí uklidit nedokážeme. Je to ale také o chování každého z občanů, jaký vztah ke svému městu a okolí má," řekla Nechybová, které přišlo pomoci několik úředníků z magistrátu, náměstek Pavel Dufek i ústecký zastupitel Jiří Mach. Úklid trval čtyři hodiny a o nalezené kuriozity nebyla nouze. Prvn dáma Ústí objevila například teploměr či desítky let starou lahev od piva. Vedle zástupců města přišlo zatočit s nepořádkem taktéž několik občanů včetně redaktora Ústeckého deníku.

„Říkala jsem na zastupitelstvu, přijďte s námi společně uklidit to, co nám hyzdí město. Může mi tak být akorát líto, že se zúčastnilo tak málo Ústečanů. Zřejmě je vylákalo počasí spíše někam na výlet," podotkla primátorka.

Jak informovala asistentka Pavla Dufka Eva Fialová, sesbíralo se celkem 65 pytlů nepořádku. „Potřebné věci na úklid včetně odvozu odpadu zajistila firma AVE," zmínila Fialová.

STRÁŽNÍCI ZAMÍŘÍ NA JEHLY

O víkendu likvidovali nepořádek a černé skládky lidé po celém krajském městě i v jeho okolí. Například Fakulta životního prostředí ústecké univerzity uklidila Mariánskou skálu, svou obec zvelebili také obyvatelé Ryjic. Další možnost se nabízí hned v neděli, kdy se koná dobrovolná brigáda „Zameťte si před svým prahem" v centrálním obvodu pod taktovkou místostarosty Karla Kariky.

Už 18. dubna vyrazí do ulic města uklízet také ústečtí strážníci. Po celé zemi proběhne úklid s názvem JEHLA, kdy se budou čistit města od použitých injekčních stříkaček po narkomanech.

Minulý rok během kampaně Ukliďme Česko sesbíralo více než 80 tisíc Čechů přesně 1 634 tun odpadu.