Primátorka Věra Nechybová nahradí Martina Matu v dozorčí radě SČVaK

Ústí nad Labem - Politické hnutí UFO náměstka primátorky Jiřího Madara bude mít svého zástupce v dozorčí radě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SČVaK). Dosavadního člena dozorčí rady Martina Matu z opozičního hnutí Vaše Ústí má nahradit primátorka města Věra Nechybová (UFO).

Zastupitel Martin Mata.Foto: DENÍK/Karel Pech

„Vedení města chce mnohem lépe informovat nejen zastupitele, ale především občany našeho města o investičních záměrech i cenové politice," uvedla důvody mluvčí magistrátu Romana Macová.

Podle Martina Maty má vedení města na jeho odvolání plné právo. „Jen je smutné, že to přichází bez jediného vysvětlení. Považuji to bohužel za politickou mstu za to, že jsem podal trestní oznámení na Ústecké Vánoce," reagoval Mata.

20 TISÍC MĚSÍČNĚ

„Jestliže statutární náměstek požádá o výměnu zástupce, navíc za primátora, což byla i původní dohoda dle akcionářské smlouvy, tak nejsme oprávnění posuzovat důvody. Nechceme být zatahováni do politických půtek svých akcionářů," sdělil předseda dozorčí rady SČVaK Jiří Kittner.

Odměna za členství v dozorčích radách obdobně velkých společností se pohybuje kolem 20 tisíc korun měsíčně.