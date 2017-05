Přišel čas zaplatit daň z nemovitostí. Termín vyprší za pár dní

Ústecko - Do 31. května musí všichni majitelé domů, bytů, pozemků, ale i staveb uhradit daň z nemovitých věcí. Dnes také končí lhůta, do kdy by jim měl do poštovních, datových či emailových schránek dorazit platební podklad z finančního úřadu.

Složenka vždy nemusí přijít čerstvým majitelům nemovitosti, kteří ji získali v minulém roce a zapomněli podat přiznání k dani. V takovém případě je nutné se co nejrychleji obrátit na příslušný finanční úřad. „To samé platí i v případě, že jste splnili všechny povinnosti, ale informace k platbě vám nedorazily," uvedla daňová poradkyně Jana Melicharová. Letošní novinkou je možnost nechat si zaslat potřebné informace pro uhrazení daně z nemovitých věcí e-mailem. O tuto službu si ale lidé museli zažádat do 15. března. Již od loňského roku je součástí složenky také QR kód, který zjednodušuje platbu v případě využití mobilního internetového bankovnictví. ČTĚTE TAKÉ: Daň z nemovitosti „zdražila“. Místo složenky zkuste e-mail Platbu daně prostřednictvím složenky či elektronického bankovnictví je třeba uskutečnit alespoň dva dny před vypršením termínu, aby byla platba připsána na účet finančního úřadu nejpozději 31. května. V případě zpoždění lze daň bez sankce uhradit do 6. června, což je nejpozdější termín, do kdy musí být částka připsána na účet úřadu. Následně již nabíhají úroky. „Pokud úrok z prodlení nepřesáhne hodnotu 200 korun, finanční úřad jej odpustí," konstatovala Melicharová. ČTĚTE TAKÉ: Majetkový úřad loni snížil počet neznámých vlastníků nemovitostí Pokud celková částka daně nepřesáhne 5000 korun, je splatná právě do 31. května. V případě, že je vyšší, je možné ji rozdělit do dvou stejných splátek. „V takovém případě je první splátka splatná do 31. května, druhá pak do 30. listopadu 2017," vysvětlil Jan Zachystal z RE/MAX ALFA. ČTĚTE TAKÉ: Nevíte, co s penězi? Investujte do nemovitosti v emirátech Výjimku mají zemědělci a chovatelé ryb. Ti mají termín posunutý do 31. srpna, a to i v případě, že platí méně než 5000 korun.

