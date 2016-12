Provozovatelem letecké záchranné služby na Ústecku má být ATE

Praha, Ústí nad Labem - Vítězem tendru na provozovatele letecké záchranné služby v Ústeckém kraji se opět stala slovenská firma Air-Transport Europe (ATE). Rozhodlo o tom ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení nové komise, která nabídky znovu posuzovala.

Letecká záchranná služba Ústeckého kraje.Foto: Deník/archiv

Ministerstvo dnes informovalo, že smlouva s ATE by mohla být podepsána zhruba v polovině února. Firma v tendru zvítězila už při prvním posuzování. Podepsání smlouvy s ministerstvem ale předběžným opatřením zakázal antimonopolní úřad kvůli stížnosti konkurence, firmy DSA. Ministerstvo poté rozhodlo, že nabídky znovu posoudí.

Od ledna do podpisu smlouvy a převzetí základny v Ústí nad Labem zajistí službu v kraji buď policie a armáda prostřednictvím vrtulníků z Prahy a Plzně, nebo dosavadní provozovatel, firma DSA, s kterou by ministerstvu mohlo za určitých podmínek uzavřít dodatek smlouvy. Se zástupci ministerstev obrany a vnitra dnes zdravotnictví podepsalo memorandum o případném zajištění letecké záchranné služby na severu Čech.

Předseda hodnotící komise v závěru dnešního odpoledne informoval ministerstvo, že komise znovu posoudila nabídky ATE a DSA, které do tendru na ústeckou základnu přišly. Obě byly podle komise v souladu se zadávací dokumentací. "Proto (komise) stanovila jejich pořadí podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je výše nabídkové ceny, a to se závěrem, že nabídka společnosti ATE skončila na prvním místě, neboť obsahuje nižší nabídkovou cenu než nabídka společnosti DSA," uvedlo ministerstvo.

Ministerstvo zdravotnictví letos vypsalo výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH na šest základen letecké záchranné služby, jediným kritériem byla cena. U pěti už je smlouva podepsaná. Na provozu letecké záchranné služby se má od ledna podílet i rakouská firma Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě. DSA, která má nyní společně s Alfa-Helicopter osm základen, má létat z Hradce Králové a Liberce, slovenská ATE z Olomouce. Čtyři stanoviště bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát.