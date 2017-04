Ptačí den v zoo, 1. máj v Rýdeči a Zubrnicích, dračí lodě. Vyberete si?

Ústecko - Prodloužený víkend přináší na Ústecku řadu zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí. Dominantní bude samozřejmě tradiční pálení čarodějnic, které bude probíhat takřka v každé obci.

V sobotu od 16 hodin zve Muzeum města Ústí na výstavu Dominikáni v Ústí a doprovodný program v bílém kostele. Od pátka probíhá závod dračích lodí v loděnici ve Vaňově

Sobota bude v loděnici v Brné patřit benefičnímu koncertu pro postiženého policistu Petra Marka. Od desáté hodiny ranní do desáté večer proběhne hudební maraton. Přijedou hudby Hradní stráže a Policie ČR, dále uslyšíme OLI, Wotchi Pitcho, The Rumble of Skull, Wanastovi vjecy Revival, Na3Si.

Sobota bude na Ústecku patřit také rychlým kolům. V rámci Rallye Praha Revival se utká na 160 posádek na závodních vozech z padesátých až devadesátých let v rallyecrossu na dráze v Chabařovicích a v závodě do vrchu na Telnici.

V pondělí láká na pestrý Ptačí den Zoo Ústí nad Labem. Na něj si ale musíte přivstat, první skupina s ornitologem Václavem Beranem vyráží za tmy už v 5 hodin ráno, kdy se ptáci začínají probouzet, druhá v 6.30. Srazy jsou u spodního vchodu do zoo, vstup je zdarma. Zájemci budou sledovat ptáky dalekohledem, uvidí i jejich kroužkování.

Soutěžní aktivity zaměřené na ptáky děti v zoo najdou také u Trpasličího hrádku. U restaurace Koliba zahraje skupina Hašlerka jarmareční hity i songy „žižkovských Pepíků". Zoo také připraví stromy „polibkovníky", které budou celý den sloužit zamilovaným.

Na 1. máje v Rýdeči pojedou alegorické vozy, průvod začne ve 14 hodin projevem předsedy. Po průvodu po obci zahrají Chřestýši, občerstvení je zajištěno.

Ve stejný den se ze Střekova můžete svézt historickým motoráčkem do Zubrnic. Vyzdoben jako před 40 lety bude vlajkami a budovatelskými plakáty.

Na nádraží v Zubrnicích je k 1. máji po příjezdu každého vlaku připraven asi 20minutový program s pionýry s transparenty a mávátky. První vlak jede v 10.10 ze Střekova, další ve 12.10, 14.10 a 16.10.