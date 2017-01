Půjčky a nezaplacené poplatky. Dluhy je málem stály manželství

Ústecko - Osobní bankrot může pomoci z těžké životní situace jednotlivcům i rodinám. Jenže neřeší vše. Například dluhy dětí automaticky nejsou dluhem jejich rodičů, a tedy se na ně oddlužení nemusí vztahovat. Třeba na místní poplatky za odpady.

Ilustrační foto.Foto: Thinkstock

Osvobození od strachu z exekucí na straně jedné. Život na pokraji bídy na straně druhé. Také problémy a dluhy, které vyhlášení osobního bankrotu neboli oddlužení podle insolvenčního zákona neřeší. Manželský pár Jana a Martin Novotní, kteří žijí v Ústeckém kraji, to zažili na vlastní kůži.

„Když jsme byli chvíli svoji, žili jsme v prázdném bytě a chtěli si ho zařídit. Nakonec jsme měli několik debetních karet, půjčku od spořitelny a nezaplacené poplatky. Už bychom do toho nikdy nešli, málem nás to stálo manželství," bilancují manželé.

TŘELI BÍDU S NOUZÍ

Dluhy jim narostly do několika tisíců. Museli vyhlásit osobní bankrot. Z toho se dostávali pět let. „Když nám soud povolil oddlužení splátkovým kalendářem, brali jsme to jako obrovskou úlevu," líčí Jana, matka tří dětí.

Rodina pak žila z životního minima. Třeli bídu s nouzí, obraceli každý haléř. Jedinou jejich jistotou bylo, že jim nikdo nesebere jejich majetek.

O nervy podle Novotných bylo například zařizovat tarif u mobilního operátora. „Tarif je levnější než předplacená karta. Jenže si vás zkontrolují v rejstříku dlužníků. Pak musíte zaplatit volací jistinu dva tisíce korun, protože máte záznam. Ten trapas navrch. Zkuste nezaplatit, když musíte mít mobil kvůli práci a nemůžete se vymlouvat, že vám došel kredit," vyprávějí manželé.

Když přišel exekutor, obvykle stačilo jen ukázat rozsudek krajského soudu. Potíž nastala ve chvíli, kdy magistrát Novotným stále posílal upomínky za nezaplacené poplatky za svoz odpadu vyměřené za jejich děti.

EXEKUCE DLUH ZDVOJNÁSOBILA

„Dělalo to dohromady několik tisícovek se základním poplatkem, plus navýšení za pozdní platby. Největší problém byl, že úředníci platbami na aktuální rok umořovali starý nedoplatek. Takhle vlastně dlužná částka stále narůstala," pokračuje Martin.

Situace pokračovala i poté, co manželé zaplatili soudem určenou část dluhu. „Úředníci nám tvrdili, že i když nás soud coby manžele sloučil do jednoho případu oddlužení, na děti se to nevztahuje, protože poplatky magistrát vyměřil přímo jim," líčí Jana.

SPOR O PAKATEL TEĎ ŘEŠÍ NEJVYŠŠÍ SOUD

To jim potvrdil i jejich insolvenční správce. Bohužel, nakonec přišla exekuce. Základní pohledávka ve výši zhruba čtyř tisíc korun s ní vzrostla na dvanáct tisíc. Manželé si dohodli splátkový kalendář, protože jim nic jiného nezbývalo.

Většinu pohledávek splatili. „Jenže zbývají asi tři tisíce korun, o které se jeden věřitel chce stále soudit, a tak to dospělo až k Nejvyššímu soudu a tam už to leží čtvrtým rokem," líčí manželé společně.

I když dluhy doplatili včas, jejich insolvenční kauza už trvá sedmý rok. Tuto dobu totiž celkově čekají na rozsudek o oddlužení, který by je definitivně zbavil starostí. Do té doby nemohou například zakládat zapsané spolky nebo si vzít rozumnou půjčku, kterou budou schopni splácet, i kdyby jeden z nich přišel o práci.