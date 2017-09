Radim Bzura rezignoval na členství v TOP 09 i post jednatele

Ústí nad Labem – Ústecký zastupitel Radim Bzura ukončil své členství v TOP 09. Ve straně byl sedm let.

Radim Bzura. Foto: DENÍK/Monika Gondová

„Opouštím jinou stranu, než do které jsem vstupoval. Tím neříkám, že horší nebo lepší. Něco končí, aby mohlo něco jiného začít. Spolupráci v TOP 09 na regionální a krajské úrovni považuji za stávajícího stavu jako neefektivní a v podstatě nemožnou. To, že vystupuji, neznamená, že mi není v mnoha ohledech TOP 09 stále nejbližší. Přes to, nemusím být nutně jejím členem se vším, co s tím souvisí,“ uvedl Bzura, který zároveň k 31. 8. 2017 odstoupil i z pozice jednatele společnosti Tepelné hospodářství města Ústí.

„Od konce měsíce června jsem cítil podporu pouze u jednoho ze dvou společníků, kterým patří společnost THMU, proto jsem se rozhodl své působení na pozici jednatele ukončit,“ dodal Bzura. Společníky jsou ČEZ Teplárenská a město Ústí.