Radim Holeček: Sobotka sklízí plody toho, že bral Andreje Babiše do vlády

Ústí nad Labem - Demise vlády, kterou má ve čtvrtek odpoledne prezidentovi podat premiér Bohuslav Sobotka, vyvolala překvapení napříč politickým spektrem.

Premiér Bohuslav Sobotka oznámil 2. května v Praze rozhodnutí podat demisi své vlády.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Zvednuté obočí s notnou dávkou udivení se nevyhnulo ani ústeckým poslancům, kteří zastupují krajské město.

DOVLÁDNE V DEMISI?

„Sdílím podobné překvapení jako Sobotkovi poslanci. Nečekal jsem tento vývoj. Beru to jako startovní výstřel k tvrdé a nepěkné předvolební kampani. Sobotka sklízí plody toho, že bral Andreje Babiše do vlády. Tento krok ho v žádném případě nevyviňuje. Myslím si, že vláda dovládne v demisi," uvádí poslanec Radim Holeček.

Gabriela Hubáčková (KSČM) hodnotí Sobotkův krok pár měsíců před volbami jako zvláštní únik. „Už v lednu jsme navrhovali, aby vláda odstoupila a pan premiér si rozmyslel, jestli chce dál pokračovat. To bylo odmítnuto. Teď je to tedy už bezpředmětné, je to pozdě a vnímám premiérův krok jako tanečky o ničem," říká Hubáčková.

Vůbec se neodvažuje odhadnout, co nastane. „Vláda v demisi, předčasné volby? Nedokážu říct. Ještě minulý týden to vůbec nevypadalo, že by pan Sobotka tento krok udělal," dodává.

Senátor Jaroslav Doubrava volí podobná slova jako Hubáčková. „Jde o Sobotkovu hru, jakýsi pokus o záchranu tváře. Všechno to stojí na vyšetřování případu Babiše, které je ale pořád v běhu. Proč Sobotka nepočkal, až šetření skončí? Proč nectí presumpci neviny? Neříkám to proto, že bych byl Babišem nějak nadšený, ale jestliže tady tento institut máme, tak ho měl ctít," myslí si Doubrava.

Tažení proti Babišovi podle něj rozpoutal Miroslav Kalousek. „Nemůže se smířit s tím, že Babišovi nesahá ani po kotníky," nebere si servítky Doubrava.

ROZHODNE ZEMAN

Podle politologa Lukáše Novotného z Katedry politologie a filozofie ústecké univerzity je Sobotka dlouhodobě podrážděný, že preference ČSSD klesají. „Rozehrál vysokou hru, hraje o všechno. Tento tah vzešel z úzké skupiny z jeho okolí. Tak jako tak bude řadovým poslancem, v lepším případě ministrem," myslí si.

Do hry teď dle jeho názoru vstupuje nepředvídatelný prvek prezident Miloš Zeman. „Má kolem sebe prstenec lidí z různých oblastí. Že je schopný je aktivizovat, ukázal už i během Rusnokovy vlády. Když Miloš Zeman bude zase chtít ukázat nějakou svou variantu vlády, bude na ni klást velmi vysoké nároky, tedy aby to bylo takové to známé politické něco za něco," míní Novotný s tím, že to Zemanovi posílí pozici.

„Případná jeho vláda i jakékoli silnější působení v tom scénáři, který má přijít, je už teď vnímáno jako jeho předvolební kampaň," dodává politolog.