Radní odklepli prodej domu v Matiční ulici nezaměstnanému mladíkovi z Předlic

Ústí n. L. – Opuštěná budova městské policie v Matiční ulici v Ústí může mít už brzo nového majitele. Radní města odsouhlasili prodej domu třiadvacetiletému nezaměstnanému Janu Čisarovi z Předlic. Ten za něj nabídl 451 tisíc korun.

Bývalá služebna městské policie v Matiční ulici.Foto: Deník/Vít Lukáš

„Počítám s tím, že tam budeme bydlet s rodiči a přítelkyní. Bude to tam lepší než v Předlicích, větší klid,“ říká Čisar.



Prodej domuv nechvalně proslulé čtvrti musí příští týden stvrdit ústečtí zastupitelé. Město prodává dům už několik let. Dosud bez úspěchu. Například letos na jaře měl o něj zájem i Čisarův otec Filip, který nabídl částku od 150 do 190 tisíc korun. Tehdy neuspěl.

Syn nyní sumu zvedl na více než dvojnásobek. „Chtěli jsme mít jistotu, že to dostaneme. Bál jsem se, že někdo nabídne víc a bude to chtít koupit,“ vysvětluje Čisar.

Podle náměstka primátorky Pavla Dufka se přihlásili celkem tři zájemci. „Jeden z nich nesplnil podmínky, zbylí dva se posuzovali. Zvítězil pan Čisar, který nabídl 451 tisíc korun,“ řekl Dufek. Minimální cena dle znaleckého posudku byla 390 tisíc.

Samotný Čisar má dvě malé děti a jeho velkým snem je dostat se do první ligy ve futsalu. Momentálně je nezaměstnaný. „Jednou jsem pracoval, rok. Na koupi domu v Matiční ulici jsem si půjčil peníze od kamaráda,“ podotýká Čisar. O tom, že je nemovitost v havarijním stavu, prý ví.

Dům je starý téměř 90 let. Chybí veškeré vybavení včetně sociálního zařízení, vytápění, poničené jsou veškeré rozvody. Stěny jsou plesnivé, opadává omítka. „Byl jsem se tam podívat s rodiči. Počítáme s opravami. Nevíme, kolik budeme investovat. Šetříme peníze,“ říká Čisar.

Radní v Neštěmicích přijali usnesení, že s prodejem bývalé služebny strážníků v Matiční nesouhlasí. „Nebyli jsme přizváni k jednání o prodeji, mohli jsme na to zareagovat až ve chvíli, kdy jsme si na webu přečetli usnesení a zjistili, o kterou nemovitost jde,“ sdělila starostka Neštěmic Yveta Tomková. Město by podle ní domy mělo naopak vykupovat a ne se jich zbavovat.

„Máme obavy, že se nám vrátí stejné problémy, jako jsme tu měli před lety. Matiční je nechvalně známá, v okolí nám spekulanti skupují nemovitosti. Máme tak špatné zkušenosti, že se bojíme,“ dodala Tomková.

Špatné soužití většinového obyvatelstva a příslušníků romské menšiny se datuje do 90. let. Celý spor tehdy vygradoval stavbou Matiční zdi z keramických cihel, která měla většinové obyvatelstvo před Romy ochránit. Opatření se stalo symbolem etnického napětí a vzbudilo celosvětový rozruch. Následně se proto zeď rozebrala.

Bývalou služby město už před lety vykoupilo od starousedlíka. Dostalo na to peníze od státu.