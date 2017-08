Radní odvolali ředitele Městských služeb Miroslava Harciníka

Ústí nad Labem – Radní na svém jednání odvolali ředitele Městských služeb v Ústí Miroslava Harciníka. Důvodem je podle primátorky Věry Nechybové dlouhodobá nespokojenost s jeho prací, nedodržování termínů a neplnění úkolů. Ve funkci byl od podzimu 2013.

Miroslav Harciník, ředitel Městských služeb Ústí nad Labem.Foto: DENÍK/Janni Vorlíček

Harciníkovi zlomila vaz také nedávná pokuta 602 tisíc korun, kterou nedávno Městské služby dostaly od inspektorů z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) za nadměrný odběr podzemních vod.

„Ředitel by měl mít v sobě disciplínu a zodpovědnost, abychom ho nemuseli opakovaně žádat o splnění zadaných věcí. Je to zatěžující a odráží se to pak na jeho výkonu,“ podotkla primátorka Věra Nechybová.

DLOUHODOBÁ NESPOKOJENOST

Náměstek primátorky Jiří Madar, který má příspěvkové organizace v gesci zmínil, že radní byli s Harciníkovou prací nespokojeni dlouhodobě.

„Za rok 2016 mu byly kráceny odměny. Přijímá do Městských služeb nadbytečný počet lidí, nedostáváme čísla, nevíme, jak fungují jednotlivá nákladová střediska. Stížnosti jsou i zevnitř organizace. Když jsem chtěl čísla o Větruši, nic nešlo, na plavecké hale jsme mu zase opakovaně říkali o nějaké úkoly na základě informací od lidí, nic z toho neudělal,“ podotkl Madar.

Radní vypíší na Harciníkovo místo výběrové řízení v září. „Zaměstnanecký poměr mu samozřejmě nadále trvá, organizace je povinna mu nabídnout adekvátní pracovní pozici. Záleží na jeho rozhodnutí, zda bude organizaci nadále svými zkušenostmi pomáhat,“ podotkla Nechybová.

Harciníkovo vyjádření se redakce snaží získat.