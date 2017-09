Radním se nelíbil komín na fasádě, zasáhnout museli zastupitelé

Severní Terasa - Radní na Severní Terase se snažili zablokovat výstavbu kotelny v Doběticích.

Hlasování zastupitelstva o revokaci usnesení rady města.Foto: Kristián Šujan

Emotivní průběh mělo jednání zastupitelstva na Severní Terase v Ústí. Jednací sál zaplnili obyvatelé ulice Brandtova 30-32 v Doběticích. Přišli se ptát, proč rada obvodu zablokovala jejich dlouhodobou snahu postavit si v domě za 1,2 milionu vlastní plynovou kotelnu, a odpojit se tak od centrálního Tepelného hospodářství města Ústí (THMÚ). Zasáhnout nakonec muselo zastupitelstvo, které přistoupilo k mimořádnému kroku – rozhodnutí rady zrušilo.

MALÁ NEREZOVÁ TRUBKA

Návratnost investice zhruba do pěti let, roční úspora kolem 240 tisíc korun, ochrana životního prostředí. To byly hlavní důvody, proč se celkem 52 bytů v ulici Brandtova rozhodlo pro vybudování vlastní kotelny. „Nechali jsme si vypracovat projekt a pak začaly schvalovací procesy,“ řekl předseda společenství vlastníků Jaroslav Šimanovský.

Úřednické martyrium trvá od roku 2013. „THMÚ naše kroky několikrát zpochybnilo, projekt jsme museli doplňovat. Na vnější fasádě našeho domu bude nad zemí připevněna nerezová trubka o průměru 200 milimetrů, dali jsme si tedy na radu Severní Terasy žádost, aby komín mohl být nad jejich pozemkem,“ doplnil Šimanovský.

Smlouvu o smlouvě budoucí kvůli komínu obvod podepsal a radní žádost v dubnu schválili. Pomyslné vidle do vybudování kotelny ovšem do celého procesu hodil místostarosta Severní Terasy Pavel Dufek (UFO). Na konci srpna překvapivě navrhl v radě odvolání původního usnesení. Právě kvůli komínu.

PARKOVAT ANO, NEBO NE?

Spolu s ním hlasovali pro revokaci také zastupitelé Lukáš Konečný (UFO) a Michal Ševcovic (PRO Sport a zdraví). „Problematika je daleko hlubší. V rámci územního plánu chceme vymezovat místa, kde by mohly být další parkovací místa a parkovací systémy. K tomu jsou vhodná mimo jiné i takováto prostranství u kraje panelových domů,“ vysvětluje Pavel Dufek.

Komín na fasádě domu ve výšce asi metr nad zemí by podle Dufka zasahoval do pozemku Severní Terasy. „Parkovací systémy se přilepují přímo k domu, jsou k němu kotveny. Pokud by s tím vlastník souhlasil, tak by to neměl být problém,“ řekl.

Podle předsedy Šimanovského by ale v místě žádné parkoviště zřídit nešlo. „Pozemek je svažitý, okolo něj jsou okapové chodníčky. Není to reálné, bylo by nákladné vymyslet tam nějaké parkování,“ uvedl Šimanovský. Místostarosta Dufek je ovšem jiného názoru. „Samozřejmě by to šlo, terénní úpravy se dají vždy udělat. Znám svůj obvod, na pozemku jsem se byl podívat,“ upozornil Dufek.

Podle radního Lukáše Konečného mohou obyvatelé vytvořit precedens. „Dvacet centimetrů je opravdu malý prostor, ale dělá se územní plán. Pokud by tam těch komínů mělo být víc, tak by se mi to nelíbilo,“ podotkl Konečný.

PRÝ NEVĚDĚLI, ŽE JE SMLOUVA PODEPSANÁ

Zasáhnout museli sami zastupitelé. Irena Skálalová (TOP 09) nakonec dala návrh na zrušení usnesení radních z konce srpna. Kromě zástupců UFO podpořili zrušení všichni zastupitelé. Závěrečného hlasování se Pavel Dufek a Lukáš Konečný zdrželi. Naopak Ševcovic své srpnové stanovisko změnil. „Nevěděl jsem, že smlouva je podepsaná, tato informace na radě nezazněla. Nechci spekulovat, zda je to chyba úředníka či politika,“ vysvětlil Ševcovic.

Zda nehrálo v Dufkově návrhu roli to, že město Ústí je minoritním vlastníkem THMÚ, není zřejmé. „Jak jsem řekl, problematika je daleko širší a není to na pětiminutový výklad. Nerad bych tady spekuloval o něčem, co by se vytrhávalo z kontextu,“ dodal Dufek, který zároveň působí jako náměstek primátorky.

THMÚ je dodavatelem tepla a teplé vody pro zhruba 30 tisíc ústeckých domácností. Společnost založená v roce 1993 má dva společníky – ČEZ, který drží většinový podíl 55,83 %, a město Ústí, jež má 44,17 %.

Dufek, který zároveň působí jako náměstek ústecké primátorky, podotkl, že se město ještě v tomto volebním období bude snažit o privatizaci zmíněného podílu. Podíl města chtěl vloni v prosinci ČEZ Teplárenská koupit. Předběžná nabídka k jednání za podíl města byla mezi 70 a 90 miliony korun. Pro záměr prodeje, který by znamenal další vyjednávání, ovšem tehdy hlasovalo pouze 16 z 27 zastupitelů.

„Nabídka ČEZu je znovu na stole a určitě ji budeme v nějakém nejbližším zastupitelstvu projednávat,“ dodal Dufek.

THMÚ dodává teplo a teplou vodu také do školek, obchodních center, zdravotních středisek či domovů pro seniory. Město společnosti navíc pronajímá zhruba 15 kilometrů chodeb včetně kolektorů THMÚ. Roční výnosy společnosti jsou kolem půl miliardy.