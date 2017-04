OBRAZEM: Rallye Praha Revival se prohnala Chabařovicemi

Ústecký kraj, Chabařovice - Druhá etapa závodu historických speciálů se odehrávala na severu Čech.

166 posádek se postavilo v pátek 28. dubna na start sedmého ročníku historických soutěžních aut Rallye Praha Revival. Druhá etapa se v sobotu odehrávala na území Ústeckého kraje. Z Teplic, kde byl start i cíl se jezdci vydali do Chabařovic, kde si během dne třikrát vyzkoušeli rallyecrossovou trať. Krátký okruh absolvovali dvakrát také na výstavišti v Litoměřicích. V neděli se vydali z Teplic na polygon do Mostu a odsud přes Kladno do cíle v Radotíně.

Kromě legendárních a krásných vozů byla na startu řada skvělých jezdeckých osobností. Ozdobou byla jistě dámské posádka "Christine" - "Biche". Úspěšná účastnice 24 hodin Le Mans, první žena v historii seriálu NASCAR a také bývalá tovární jezdkyně Škody na ME okruhů měla za spolujezdkyni vítězku Rallye Monte Carlo a dalších závodů MS rallye.

Úspěchy v závodech mistrosvství světa a Evropy slavili také Švéd Stig Blomqvist, Fin Janne Paasonen, Nor John Haugland, Poláci Andrzej Jaroszewicz a Blažej Krupa či Ital Alessandro Pasquale. Nechyběli legendy československé éry rallye sportu Miloslav Zapadlo, Jozef Studenič, Vladimír Berger, Pavel Janeba, Pavel Šofr a další.