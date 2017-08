Rodiče dětí z předlické školky mají strach z azbestu

Ústí nad Labem - Mateřinka v Předlicích žádá o úplné odklizení trosek chystané demolice sousední ruiny.

Z azbestu mají strach rodiče dětí docházejících do mateřinky v předlické Marxově ulici. Ústecký magistrát totiž oznámil, že plánuje strhnout ruinu domu, který tu před zhruba půlrokem vyhořel. Objekt je však plný nebezpečného azbestu.

LEVNĚJŠÍ VARIANTU NEBEROU

Město zvažuje dvě varianty jak naložit s rumištěm. Levnější za 1,5 milionu korun počítá s tím, že suť ponechá na místě. Dražší varianta by stála o asi dva miliony víc. Ačkoli město vzkazuje, že azbest zmizí v každém případě, vedení školky to neuklidnilo.

„Mám obavy, že pokud to zbourají a neodklidí, azbest tam zůstane. Kdykoli se ve školách našel azbest, muselo se to řešit ihned. Přestavět nebo zavřít, aby to neohrožovalo děti. I když bude zbouraný materiál přikrytý plachtou, azbest tam pořád bude,“ připomněla ředitelka MŠ Marxova Alena Bodrinová.

Podobně hovořila maminka Terezky, která sem má v září nastoupit. „Azbest je karcinogenní, a i když to zakryjí, jsou tu lidé, jací tu jsou, a ta plachta bude za chvíli poničená. Ale i kdyby tam azbest nebyl, děti stejně nebudou moci jít na zahradu. Na tomhle by město šetřit nemělo,“ myslí si.

Ústecká primátorka Věra Nechybová ale vysvětlila, že se město nechystá se zdravím dětí hazardovat. „O azbestu víme a uděláme vše, aby odsud zmizel,“ sdělila.

PŮVODNÍ MAJITEL SE CHTĚL VYHNOUT PLACENÍ

Její náměstek Pavel Dufek doplnil, že azbestový materiál odklidí i v tom případě, že vyberou levnější variantu demolice.

„S rumištěm je to po právní stránce složitější. Pokud ho odklidíme zcela, teoreticky by nás mohl majitel žalovat, a tomu se chceme vyhnout. Měli bychom zdivo uskladnit, aby si ho mohl vyzvednout. Je to paradoxní, ale u někoho, po kom na Slovensku pátrá policie, by mě to nepřekvapilo,“ poznamenal.

Ruinu totiž od původního majitele Roberta Marečka koupil Richard Šubovič z Košic, po kterém od října loňského roku pátrala slovenská policie. Mareček se tak chtěl vyhnout placení demolice.

Ruinu nyní hlídají strážníci. „Kontrolují i dům, kde se před 14 dny propadly stropy. Ale uhlídat se to zcela nedá, to by tam musel stát strážník celý den i noc,“ řekl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.