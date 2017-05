Romská aktivistka: Z Předlic se stáhli drogově závislí

Předlice /ROZHOVOR/ - Veronika Kmetzová je romská aktivistka, která ve spolupráci s dalšími společníky založila spolek Amare Předlice. Za úkol si dal pomoci vylepšit životní a sociální situaci obyvatel ústeckých Předlic.

Ve čtvrti chtějí jeho členové pořádat kulturní a sportovní akce, uklidit ji a postavit znovu na nohy. „Je toho hodně, co bychom chtěli změnit. Například dopravní bezpečnost. V Předlicích chybějí přechody, ve vozovce jsou metrové díry a město jako by s opravou vozovky na Předlice trochu pozapomnělo," říká Kmetzová.

Pocházíte přímo z Předlic?

Ne, ale moje rodina ano. Asi do 14ti let jsem bydlela na dobětickém panelovém sídlišti, kde si rodiče později pořídili dům. Do Předlic jsme ale předtím často jezdili kvůli babičce. Pak už jsme tu rovnou zůstali.

Proč jste se rozhodla založit občanské sdružení?

Sdružení jsme založili jako reakci na neutěšenou situaci v Předlicích. Domnívám se, že jako místní nejlépe rozumíme zdejším problémům a že dokážeme společně najít řešení k vylepšení životní úrovně.

Jak toho chcete dosáhnout?

Chtěli bychom, aby se do našeho programu zapojilo co nejvíc předlických obyvatel. Jedním z prvních úkolů, které musíme řešit, je svoz odpadků. Dále plánujeme vybudování hřiště pro děti. Jako místo na hraní totiž děti používají místní vybydlené domy, které jsou nebezpečné. Chceme postavit pískoviště s houpačkami a prolézačkami, uvítali bychom i výstavbu nového fotbalové hřiště.

Co dále chcete řešit?

Chceme také přilákat více lidí do kostela. Předlický kostel je krásný, skoro nikdo tam ale nechodí. Potkáte tam nanejvýš pět místních babiček. Proto chceme jednat s farářem o tom, jak situaci vylepšit.

Jak vnímáte komplikovanou bytovou situaci předlického ghetta?

Situace je čím dál tím horší, hlavně od té doby, co začali nemovitosti skupovat soukromí majitelé za účelem zisku z pronájmů. Z doslechu víme, že tu domy kupují lidé, kteří k místu nemají vztah a byty pronajímají za vysoké nájemné. Mnohdy i přesto, že jsou v katastrofálním stavu. Pak si podnikání rozmyslí a dům znovu prodají, majitelé potom přivedou do lokality nové, nepřizpůsobivé nájemníky. Stejně se chovají i tzv. Moraváci, lokální Romové, kteří s domy a byty často nelegálně manipulují.

Dá se najít něco, co by se změnilo k lepšímu?

Určitě ano. Mám pocit, že se z Předlic stáhli drogově závislí i samotná produkce drog. Kdysi tu byli narkomani na každém kroku. Jenom se bojíme, aby se v důsledku nově příchozích situace neopakovala a naše děti v tom nevyrůstaly. To byl jeden z důvodů, proč jsme sdružení založili.

Jak vidíte plán místostarosty Karla Kariky vybudovat z Předlic rekreační oblast a zřídit zde muzeum Jaroslava Foglara?

(směje se) S muzeem nesouhlasím, stejně jako s velkolepými plány pana místostarosty. Dám příklad. Požádali jsme jej o to, aby nám v Předlicích dal postavit kontejner na odpadky, který jsme chtěli s pomocí místních lidí naplnit, on to však odmítl s tím, že od toho jsou tu pravidelné svozy odpadků. Na tom mě zaráží fakt, že naši iniciativu neuvítal. Vůbec mám dojem, že Karel Karika vnímá Předlice spíš jako neautonomní lokalitu, a že ho náš hlas příliš nezajímá, ačkoliv v médiích se prezentuje jinak. Naše čtvrť má také jiné, palčivější problémy, které je potřeba teď řešit víc než to, jestli tu bude stát muzeum.

Co považujete v souvislosti s bydlením na klíč pro spokojený život a lze vůbec žít v Předlicích důstojně?

Je především důležité mít ke svému domu a místu bydliště vztah. Moje rodina zde žije už desítky let, rozhodli jsme se tu natrvalo usadit a o svůj majetek se pečlivě starat. V tom spatřuji právě klíč k tomu, aby se situace zlepšila. Přistupujete-li k majetku jako k něčemu, co vám vlastně nepatří, nemáte potřebu o něj pečovat. Jakmile si ale uvědomíte, že bydlení máte ve svých rukou, začnete uvažovat jinak. Navíc, pokud se o něj staráte dobře, nepřímo tím vlastně zvelebujete i svoje bezprostřední okolí, jako je ulice, čtvrť a město.

Jana Plavec