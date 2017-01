Rozděluje odměny podle sympatií, tvrdí opozice o náměstku Madarovi

Ústí nad Labem - Domov pro seniory ve Velkém Březně je příspěvkovou organizací města Ústí. Už pátým rokem tomuto zařízení šéfuje Tomáš Kříž. Jeho mimořádná odměna za druhé pololetí roku 2016, stejně jako odměny dalších 33 ředitelů ostatních příspěvkových organizací, se teď stala rozbuškou mezi opozičním hnutím Vaše Ústí a vedením města.

Jíří Madar (UFO).Foto: DENÍK/Karel Pech

Výši odměn navrhuje příslušný odbor. Má k tomu směrnici rady města, podle které se vypočítávají. Hnutí Vaše Ústí, které má tabulku s odměnami k dispozici, tvrdí, že v ní přepisoval náměstek primátorky Jiří Madar. Ten má příspěvkové organizace v gesci a výši odměn prý svévolně snižoval, případně navyšoval.

JE TO SKANDÁLNÍ

„Jestliže náměstek Madar na jedné straně navýší odměny svému švagrovi, který šéfuje jednomu z domovů pro seniory, a na druhé straně výrazně ubere jinému řediteli obdobného zařízení, který před lety ve výběrovém řízení porazil jeho manželku, je to skandální. Odměny rozděluje zřejmě podle sympatií," říká předseda klubu zastupitelů Vaše Ústí Martin Mata.

Švagrem Jiřího Madara je právě ředitel Tomáš Kříž z Velkého Března.

„Mám vyšší odměnu než v létě, ale nižší než v roce 2015. Jakou mají ostatní kolegové ředitelé, nevím, nemluvíme o tom. A ano, pan Madar je můj švagr, a to mám kvůli tomu odstoupit? Jsem ředitelem pět let, on náměstkem něco přes rok. Opravdu mu nevolám, aby mi dal vyšší odměnu, vidím se s ním třikrát do roka. Celé je to marginální záležitost. To, co mě trápí, je financování sociálních služeb obecně, které je velmi špatné," reagoval Tomáš Kříž.

JSEM POD DROBNOHLEDEM

Sám náměstek Jiří Madar sdělil, že o konečné výši odměny rozhoduje rada města, ne odbor. „Navrhované změny byly kolektivním rozhodnutím vedení města a dle pověření je schválila primátorka. Z pozice náměstka bych si žádný osobní prospěch nedovolil, nemám to zapotřebí a vím, že jsem pod drobnohledem. Za skandální naopak považuji sdělení Martina Maty, který se snaží poškodit i moji rodinu. Zvažuji toto řešit právní cestou," uvedl.

Naopak snížení odměny se dočkal například i ředitel Městských služeb Ústí Miroslav Harciník, s nímž je město podle slov své mluvčí nespokojeno. „Rozhodnutí rady respektuji a víc to nebudu komentovat," reagoval Harciník.

Změny v odměnáchZvýšení odměny: řediteli zoo, řediteli divadla, řediteli Domova pro seniory (DS) Velké Březno

Snížení odměny: řediteli DS Severní Terasa, řediteli DS Krásné Březno, řediteli Základní školy Rabasova