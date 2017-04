Rozhledna na Skrytíně bude mít i malou větrnou elektrárničku

Skrytín /ROZHOVOR/ - Zámek Skrytín býval venkovským lesním sídlem průmyslníka Ludwiga Wolfruma. Působivá stavba z konce 19. století prošla divokou privatizací a několikrát změnila majitele.

Takto by měla vypadat zbrusu nová rozhledna ve Skrytíně.Foto: Martin Rajniš

Z honosného sídla ale zbyly jen ruiny. Ty před sedmi lety koupil podnikatel, filantrop a ústecký zastupitel Martin Hausenblas a začal je opravovat.

U zámečku chce postavit rozhlednu a stezku pro turisty. „Skrytín stojí na nádherném místě," říká Martin Hausenblas, který se nedávno musel bránit nařčení, že jeho společnost Adler tiskne na svá trička portrét Adolfa Hitlera. „To ale není pravda," upozorňuje podnikatel.

Na sociálních sítích se objevil plán na obnovu budov ve Skrytíně a stavbu rozhledny. Kdo ji navrhl?

Architekt Martin Rajniš, se kterým jsme se seznámili při práci na projektu zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí. Jeho dřevěné stavby jsou jedinečné a nadchly mne. Skrytín stojí v nádherné krajině a již v minulosti jsem učinil kroky, které v územním plánu vytyčily tři lokality pro turisty. Tedy hrobku původních vlastníků Skrytína Wolfrumů, rozhlednu a skalní ostroh s vyhlídkou pro zamilované. Martina Rajniše ta práce baví, a tak vznikly dva návrhy, z nichž jeden jsem se rozhodl zveřejnit. Bude to dřevěná rozhledna, která obsahuje i malou větrnou elektrárničku. Cílem je, aby každý, kdo sem přijde, přemýšlel o krásné krajině a o udržitelnosti našeho žití.

Vznikne na místě i něco dalšího?

Uvažujeme i o nové trase přístupové cesty, jejíž součástí bude provazový nebo lanový houpavý můstek přes strž. Nyní nás čekají jednání s úřady obcí a Lesy ČR. Věřím, že se podaří nalézt jak financování, tak společnou vůli tuto stavbu uvést do života.

V poslední době to vypadá, jako byste nebyl v zastupitelstvu města Ústí nad Labem vidět tak výrazně jako dřív. Čím se právě v komunální politice zabýváte?

Rozpadem ANO jsme se dostali do opozice a nemůžeme tak prosazovat efektivně svůj volební program. Proto jsem změnil způsob intervence ve prospěch našeho města. Moje práce vedle role řadového zastupitele je spíše v lobbování.

Za co lobbujete?

Hlavní myšlenkou je dát našemu městu novou budoucnost. Já ji vidím v tom, že se staneme centrem výzkumu a vývoje autonomních systémů řízení. Zdá se, že tato myšlenka padá na úrodnou půdu. Současné vedení města tuto ideu plně podporuje. Postupně se nám daří přivádět silné partnery, kterým Ústí nad Labem vychází vstříc a vyhovuje. Mezi prvními je společnost Valeo, která úspěšně spouští v Nupharo parku analýzu dat ze senzorů pro autonomní řízení. Dále jednáme o dalších větších projektech, které spolu dohromady mohou učinit naše město natolik atraktivní, že přijde i nějaký globální hráč na tomto poli. Pro město to bude znamenat velký impulz pro jeho rozvoj, přijde řada vzdělaných lidí a s nimi prosperita. To je podle mne cesta, jak vyvést náš region z periferie.

Existuje něco, co byste dnes s odstupem času udělal jinak a proč?

Dnes již vím, že sice nemusím mít k politikům jiných uskupení sympatie, jenže respekt je nutný. Jelikož musím být schopen s nimi vést slušný dialog. V opačném případě vstupují do komunikace osobní antipatie a nelze spolupracovat na konkrétních věcech. Politici se spolu prostě musí dokázat bavit. Nemá to nic společného s kamarádíčkováním. Pokud je někde šlendrián nebo lotrovina, jdu po ní, padni komu padni.

Přemýšlel jste někdy o tom, že byste vstoupil i do velké politiky? Jak o ní vůbec smýšlíte?

Já hledám jak nejlépe použít své schopnosti, abych pomohl našemu regionu. Určitě mám zájem dlouhodobě pracovat coby komunální politik. Chci cítit tep města. K tomu jsem přidal aktivní lobbování ve prospěch Ústí a také podnikatelské metody, jako je například založení nového coworkingového centra v Ústí. Pokud budu cítit, že mohu napomoci ve vysoké politice, klidně ten krok udělám.

Co vás v komunálu naposledy mile překvapilo a co naopak rozčílilo a proč?

Překvapil mne vstřícný postoj ústeckého vedení k aktivitám okolo nového směřování Ústí na čisté technologie a autonomní řízení. Překvapila mne hladká spolupráce města, univerzit, kraje, Czechinvestu i vládní zmocněnkyně. To je malý zázrak.

Co vás naopak rozčílilo?

Nejvíce asi zpackaný bazén na ústecké Klíši. Uvědomuji si, jak špatná příprava projektu a soutěžení nejnižší ceny u architektů je cesta do pekla. Místo toho, abychom udělali kvalitní architektonické soutěže a vybrali vítězné návrhy. Bazén za čtvrt miliardy, kde se nedá hrát pólo, to je tragédie.

Jste znám svými morálními zásadami. Jak se s nimi slučuje například to, že trička vyráběná vaší společností firma Naše vojsko potiskne portrétem Adolfa Hitlera, (ač to nejspíš není trestné, ale jde o mravní rozměr problému) a volně prodává? Jste schopen proti tomu nějak protestovat, dá se tomu vůbec nějak zabránit?

Adler vyrábí textil. Na trika až na výjimky netiskne. Současně máme značný podíl na trhu. Přesto jsem okamžitě dal pokyn managementu, aby situaci řešil i za cenu ukončení spolupráce nebo soudní žaloby. Generální ředitel osobně jednal s majitelem dotyčné firmy. Ta se omluvila a slíbila neprodleně sjednat nápravu. Nejvíce se mne dotklo zobrazení loga Adler vedle Hitlera a také označení naší firmy jako výrobce, což je lež. Vyrobili jsme pouze reklamní nosič.

Jak vůbec dopadl váš problém s překračováním rychlosti a řidičským průkazem? Jak ho dnes vnímáte?

Byl to přestupek a skončil pokutou za dva tisíce korun. Cílem bylo mne očernit před volbami. Pravda je, že jsem se přestupku dopustil a nesu za to odpovědnost. Mimořádné okolnosti, za kterých se to stalo, na tom nemohou nic změnit.

Jaké máte plány do budoucna, filantropické, politické nebo třeba i podnikatelské?

Nyní mám zájem na dalším rozvoji působení Liftago, které se stalo nejlepší aplikací na objednání taxi v Evropě. Adler směřuji do pozice nejlepšího zaměstnavatele regionu a zvažujeme mimo prodeje v EU i globální působení. Opravuji zámeček Skrytín, připravuji se na stavbu rozhledny u Skrytína a chystám se s mužem na založení rodiny. Věřím, že již v příštím roce budu moci navýšit příspěvek do fondu Renesance a tak poslat do ciziny více studentů z našeho regionu. Poslední dobou vzrůstá přednášková činnost, a tak zvažuji, že bych mohl do fondu směřovat i lektorné. Už jsem v tomto směru dostal první nabídku, kterou jsem přijal.

A co politika?

V politice zvažuji nabídky do parlamentních voleb, ovšem také své možnosti a kapacitu. Chci se v dalších komunálních volbách ucházet o přízeň voličů v Ústí. Další aktivity směřují do rozvoje města, letos otevřeme ve spolupráci s Inovačním centrem a univerzitou ústecké coworkingové centrum, které bude základem pro rozvoj startupů a inovací u nás.