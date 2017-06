Rychlovlakem pojedete z Ústí na pražské letiště 20 minut

Ústecký kraj - Nová vysokorychlostní železnice, která povede přes severočeskou metropoli, by mohla mít zastávku také na Letišti Václava Havla. Vozy budou na trati svištět rychlostí až 350 kilometrů v hodině. Z Ústí dojedou do Prahy za necelou půlhodinu.

Letadlo vám letí za hodinu. Autem to nestíháte, tak skočíte do vlaku a za půl hodinky už stojíte na terminálu a podáváte letušce svou letenku. Sci-fi? Nemuselo by. Stačí, aby vysokorychlostní železnice stavěla na Letišti Václava Havla v Praze, jak to navrhuje Hospodářská komora ČR.

Zatímco z Ústí do Drážďan by vlaky měly jezdit rychlostí až 230 km/h, z krajského města do Prahy se počítá až s 350 km/h.

Duchovním otcem myšlenky vést přes letiště vysokorychlostní vlak s přímými spoji směrem na Berlín i na Brno a Vídeň je šéf dopravní sekce komory Emmanuel Šíp. „Je naprosto v pořádku, aby trať vedla přes Ústecko na letiště. Toto spojení by si Ústecký kraj zasloužil především," poznamenal Šíp.

Nová trať z Prahy přes Ústí až do Drážďan má České republice zajistit připojení na síť evropských vysokorychlostních tratí.

PŘINESLO BY TO VÝHODY

Záměr podporují i zástupci saské zemské vlády a města Drážďany. Projekt postoupil do přípravné fáze, kdy plánovači zvažují možné varianty. Jedna ze studií přímo uvádí, že pro vysokorychlostní železnici stojí napojení na letiště hned za propojením velkých měst.

Napojení vysokorychlostního vlaku na pražské letiště ostatně podporuje i město Ústí. „Přineslo by to nejen pro Ústí, ale pro celý region řadu výhod, které by pro nás prakticky znamenaly nově otevřené okno do světa," řekla primátorka Ústí Věra Nechybová.

Shodla se na tom s opozičním zastupitelem Martinem Hausenblasem. Ten se projektu vysokorychlostní dopravy věnuje dlouhodobě. „To by mezinárodní letiště přiblížilo k Ústí na 20 minut. Je to mimořádná příležitost," zdůraznil.

Vedení města proto plánuje setkání primátorky Nechybové a Martina Hausenblase s Gabrielou Nekolovou, zástupkyní vládního zmocněnce, a předsedou dopravní sekce hospodářské komory Šípem.

OD TEORIE K PŘÍPRAVÁM

Česká vláda záměr postavit v Česku vysokorychlostní tratě poprvé schválila až koncem května. Materiál stanovuje další postup při přípravě jednotlivých ramen vysokorychlostních tratí.

„Můžeme konečně přejít od teorií k reálné přípravě a výstavbě. Potřebovali jsme v této věci nový impuls a jasný koncept, kterého se můžeme držet," řekl ministr dopravy Dan Ťok.

S tvrzením, že je už rozhodnuto o trasách, ale Emmanuel Šíp rozhodně nesouhlasí. „To je demagogie. Nic ukončeno není. Jsme ve stádiu, kdy bychom měli vypracovat studie proveditelnosti a z nich vybrat během dvou tří let nejvhodnější varianty," uvedl.

Tyto trasy by pak měly být zaneseny jako chráněné do územních plánů, aby se stát v budoucnu vyhnul nejrůznějším obstrukcím.

Výstavbu rychlých železnic podporuje 73 procent podnikatelů. Podle průzkumu, který si hospodářská komora nechala vypracovat, napojení vysokorychlostních železničních tratí na pražské mezinárodní letiště podporuje 81 procent firem.

Náklady na základní síť vysokorychlostních vlaků se zatím odhadují mezi 500 a 650 miliardami korun. Stavební práce nezačnou v dalších deseti letech. Jen získat potřebná povolení zabere roky, potrvá i výkup pozemků.