S nedostatkem desítek zdravotních sester pomůže i univerzita

Ústecký kraj - Desítky chybějících sestřiček a zdravotnických asistentů chybí v nemocnicích po celém Ústeckém kraji. S lékem nyní přišli politici v Ústí, připojí se i univerzita.

Ilustrační foto.Foto: archiv

„V radě se připravuje materiál, že by Ústecký kraj podpořil stipendijní program pro obor zdravotní sestra, který nebyl preferovaným oborem. Předpokládané náklady jsou kolem jednoho milionu korun," uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna (ČSSD).

Konkrétně v ústecké Masarykově nemocnici chybí padesátka sestřiček a zdravotnických asistentů. Krajská zdravotní podle mluvčího Jiřího Vondry nabízí úspěšný stipendijní program. „Pro studenty medicíny a dalších vybraných oborů nabízíme podporu pět tisíc korun měsíčně. To se týká pro akademický rok 2017/2018 také studentů druhého a vyššího ročníku oboru všeobecná sestra," podotkl Vondra.

UJEP PŘIJME VÍC STUDENTŮ

Nedaleký Karlovarský kraj hlásí jiný problém. Tamní zdravotní sestry sice vykonají úspěšně přijímací zkoušky na vysokou školu v Ústí, ale pro velký počet uchazečů nakonec nejsou ke studiu přijaty. Univerzita nyní přišla s řešením.

„V případě, že to Karlovarský kraj podpoří, je možné uchazeče o studium, kteří zvládli přijímací zkoušky, ale nakonec nebyli z kapacitních důvodů přijati, zařadit do celoživotního vzdělávání. To je součástí vzdělávací činnosti univerzity. Tito studenti pak mohou přejít do běžného studia," uvedl děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP Zdeněk Havel.

Fakulta vzdělává zdravotníky v oborech Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Ergoterapie a Fyzioterapie. Nabízí prezenční i kombinované studium, ale i celoživotní vzdělávání.

V současnosti chybí v Karlovarském kraji okolo stovky sester. Jde o karlovarskou nemocnici, ale také sokolovskou či nemocnici v Ostrově. „Byli bychom rádi, kdyby se možnost studia pro další zájemce z našeho kraje rozšířila. O finanční podpoře kraje budeme jednat," reagoval radní pro oblast zdravotnictví Karlovarského kraje Jan Bureš.