Šéfka dotací na Severozápadě: Lidé nás hází do jednoho pytle

Ústí nad Labem – Vrcholní politici i vlivní podnikatelé. Celkem 24 lidí z Karlovarského a Ústeckého kraje čelí obvinění v případu tunelování evropských dotací z programu ROP Severozápad.

Ředitelka dotačního úřadu programu Severozápad Jana Havlicová.Foto: ČTK/Jan Sokol

Současná ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová uvedla, že veřejnost si spojuje obviněné se současným úřadem včetně jeho zaměstnanců, což je mylné.

„Lidé nás hází do stejného pytle, neoddělují staré a nové vedení. My s tím v podstatě nemáme co do činění, žádný policejní zásah tady nebyl, obviněný nebyl nikdo z úředníků. Za mého působení bylo všechno transparentní a jsme schopni to doložit," říká Havlicová, která dotačnímu úřadu šéfuje od podzimu 2012. Jak dodává, informace k aktuálně propíraným kauzám ohledně machinací s dotacemi má jen z médií.

„Nikdo nám nic nesdělí, nedovolí nás nahlédnout ani do spisu, čekáme, abychom si přečetli, z čeho jsou ti lidé obvinění. Nezbývá než čekat, co policie odhalí nebo neodhalí. Byla jsem i oslovená, abychom doložili nějaké další skutkové podstaty, které by mohly vést k rozuzlení případu," podotýká Havlicová.

Momentálně úřad funguje v režimu uzavírání operačního programu. „Je nutné vypořádat se s Evropskou komisí, odeslat závěrečné dokumenty, uzavřít program finančně. A s tím je spojeno nemalé množství administrativních úkonů," uvádí mluvčí úřadu Pavel Žinčík.

JAROSLAV KOMÍNEK PŘEDSEDOU

Úřad Regionální rady má nyní 44 zaměstnanců, k 1. červenci jich zbude 37. Kdo dostane výpověď, zatím úřad nechce říct. „Držíme se toho, že dáváme zaměstnancům půl roku dopředu vědět, kdo bude úřad opouštět. Chtěli jsme rušit oddělení financí, ale vzhledem k dokončovacím pracím ho zatím necháme," doplnila Havlicová.

Noví členové Výboru Regionální rady ROP Severozápad si za nového předsedu zvolili Jaroslava Komínka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje. Nahradil dosavadního předsedu Milana Pipala (oba KSČM).

ROP Severozápad vznikl v roce 2006. Nepodařilo se vyčerpat všechny připravené peníze, zbylo asi 3,5 miliardy korun. Hlavní roli v tom hrálo téměř dvouleté pozastavení programu kvůli podezření z korupce.