Senioři se bojí ohlašovat trestné činy. Pomůže jim poradna

Ústecký kraj - Staří lidé jsou podle statistik nejčastějšími oběťmi krádeží i napadení. Málokdo z nich ví, že mohou požádat i o finanční pomoc. S vyrovnáním té psychické újmy a právní pomáhají v Ústeckém kraji zdarma speciální poradci.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Volně pobíhající pes bezdomovce povalil kolemjdoucí seniorku na zem. Utrpěla zlomeniny obou rukou, naražení páteře a otřes mozku. Po několika náročných operacích a dvou měsících strávených v nemocnici se obrátila na poradnu trestných činů v Děčíně.

„Vedle psychické podpory pomáhají poradci také právně, s průběhem trestního řízení a jak u soudu uplatnit náhradu škody," uvádí k praxi poraden pro oběti trestných činů Milena Ruiz a zároveň vzpomněla Světový den proti násilí na seniorech, který byl právě včera.

Poradkyně zmíněné staré paní pomohla zažádat o peněžitou pomoc u Ministerstva spravedlnosti podle zákona o obětech trestných činů a celé rodině poradila v jednání s pečovatelskou službou.

POMOC = NASLOUCHAT

Z praxe vyplývá, že oběti trestných činů vyššího věku raději než psychologa využijí poradce.

„Novela zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, rozšířila skupinu zvlášť zranitelných obětí o osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři širší práva," uvádí též Radim Bureš, zástupce ředitelky Probační a mediační služby.

Poradkyně Milena Ruiz zmiňuje jeden z mnoha případů: poradkyně navštívila šedesátiletou paní na žádost její dcery, která ji měla v péči. Její zdravotní stav neumožňoval vyhledat poradnu. Nemohla sama chodit. „Matka se setkala s hyenismem," vyprávěla dcera.

„Když se jednou odvážila s berlemi dojít do blízkého obchůdku pro rohlíky, při vystupování do schodů u domovních dveří ji neznámý muž podepřel, a přitom cítila, že jí sahá do kabelky. Doma zjistila, že jí chybí peněženka," řekla dcera.

Poradkyně okradenou ženu informovala o možných způsobech podání trestního oznámení a jejich právech jako oběti.

STOVKY PŘÍPADŮ

„Senioři si nejsou jisti svými právy a nevědí, jak svou situaci mohou právně řešit. Řada z nich se ale obává trestný čin ohlásit, stydí se, málokdy si řeknou o pomoc," upozorňuje poradkyně.

Podle statistik Probační a mediační služby v letech 2013 až 2015 vyhledalo pomoc v poradně pro oběti trestných činů v Ústeckém kraji 245 osob ve věku nad 61 let, především ženy.

Poradci působí na severu Čech v Ústí nad Labem, Děčíně, Rumburku, Mostu a Chomutově.

Nejčastějším případy, kdy poradci pomáhají, jsou krádeže vloupání do bytů, domků, sklepů, rekreačních objektů, ale také kapesní krádeže.

Senioři jsou také oběťmi vydírání a podvodů, především doplácejí na manipulativní obchodní praktiky různých firem. Často se objevují případy domácího násilí a týrání, které vede k fyzickému a psychickému ublížení na zdraví.

V poradnách pomohou speciálně vyškolení odborníci, kteří nabízejí maximálně šetrný a individuální přístup. A to bezplatně a anonymně. Poradny zajišťuje Probační a mediační služba v rámci projektu „Proč zrovna já? II".