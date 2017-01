Sever Čech zavalil sníh. Na horách fouká silný vítr

Ústí nad Labem - Na většině území České republiky začalo od úterního večera intenzivně sněžit. Ve vyšších polohách na severu Čech napadlo až půl metru sněhu a padat bude podle meteorologů až do čtvrtka. Do středy bude také foukat silný vítr. Na horách bude dosahovat rychlosti až 110 km/hod. Meteorologové doporučují, aby lidé kvůli silnému větru nechodili na hřebeny hor.

Silnice na Ústecku jsou podle serveru dopravniinfo.cz se zvýšenou opatrností sjízdné. Vozovky I. třídy jsou mokré po chemickém ošetření. Řidiči si musí dávat pozor také na sníženou viditelnost vlivem srážek a nárazový vítr.

Na několika místech Ústeckého kraje již došlo k dopravním nehodám. V Droužkovicích na Chomutovsku a Krásném Dvoře na Lounsku sjela osobní vozidla na kluzkéom povrchu mimo vozovku. Ve Vražkově na Litoměřicku a Otvicích na Chomutovsku se střetla dvě osobní vozidla. Všechny nehody se naštěstí obešly bez újmy na zdraví zůčastněných osob.

Na celém území České republiky pak od středečního večera do čtvrtečního rána hrozí tvorba náledí. O situaci v úterý informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal několik výstrah.

" V noci na středu se sněžení rozšíří na celé území a na horách zesílí. Intenzivně bude sněžit až do čtvrtka," uvedli meteorologové.



Výstraha ČHMÚ s vysokým stupněm nebezpečí před novou sněhovou pokrývkou platí pro polohy od 800 metrů nad mořem v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji, a to od úterního poledne do čtvrtečních 09 hodin. Ve zbytku republiky s výjimkou Jihomoravského kraje je pak v platnosti výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od úterní dvacáté hodiny do čtvrtečního rána.

Do středečního večera se v polohách do 400 metrů nad mořem přechodně vyskytnou srážky smíšené nebo dešťové a sníh bude při plusových teplotách odtávat. Ve středu večer a v noci na čtvrtek se budou místy vytvářet zmrazky nebo náledí.



Po většinu období bude foukat čerstvý, v noci na středu a ve středu přechodně až silný vítr. "Nejsilnější vítr předpokládáme od úterního večera do středy dopoledne, kdy budou nárazy dosahovat v nižších polohách hodnot kolem 70 km/h, na horách kolem 110 km/h," uvedli meteorologové. Vítr zmírní ve čtvrtek nejdříve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Výstraha před silným větrem platí pro celou zemi s výjimkou Zlínského kraje od úterních dvaceti hodin do středešní šesté večerní.



"Při větrném počasí a intenzivním sněžení se budou až do čtvrtečního večera vytvářet od středních poloh (nad 500 m n. m.) sněhové jazyky, na horách závěje," dodal ČHMÚ.



Řidiči by v následujících dnech neměli vyjíždět bez zimní výbavy. Meteorologové očekávají na horách kalamitní situaci. "Ve sněhových bouřích se vyskytnou náhlé poryvy větru, náhlý pokles dohlednosti (bílá tma), tvorba nové sněhové pokrývky a sněhových jazyků, jízda může být velmi obtížná a nebezpečná," uvedli.

Lidé by také měli omezit horské túry, nevydávat se do hřebenových partií a dodržovat pokyny Horské služby. Orientace a pohyb mohou být kvůli sněhu a větru obtížné a velmi nebezpečné.

Čtěte také: Ztracená žena ležela promrzlá v lese. Zachráncům pomohl její pes