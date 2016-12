Severka zazářila v Domečku u Rondelu

Bukov - Dětská herna na Bukově byla opět plná rozzářených očí. Uprostřed místnosti stál veliký klaun a rozdával prckům zvířátka z barevných balonků.

„Přijel jsem z Děčína, abych vyvolal úsměv u handicapovaných dětí, které se tu scházejí několikrát v roce. Tenhle kostým navlékám na sebe prvním rokem, ale moc mě to baví," říká pohotový Roman a ochotně zapózuje malé Adélce, která by ho chtěla pod stromeček. „Doma mám tři děti a dobře vím, jak by měly vypadat šťastné Vánoce. Pokud z pláče vykouzlíte za chvilku úsměv, musíte být pohádkový dědeček nebo kouzelník. Já jsem něco mezi tím," dodává muž v kostýmu klauna, který už několik let pořádá v Růžové u Děčína charitativní akci, kde se scházejí hudebníci, aby podpořili dobrou věc. Letos se vybralo 14 tisíc korun pro nemocnou Viktorku. Laskavých lidí tam byl celý zástup.

V jedné místnosti se vyráběly jablíčkové svícny, hned vedle náušnice pro maminky, malovaly se obrázky, psaly dopisy pro Ježíška. Sedm zkušených dobrovolnic se zapojilo do akce, která zasluhuje obdiv a uznání. „Jsou tu handicapované děti z Děčína, Ústí nad Labem a Teplic. My máme za úkol převzít od rodičů děti, ukázat jim hernu a postarat se na jedno dopoledne o jejich zábavu. Maminky si mohou u kávy povídat, vyměňovat zkušenosti, odpočívat," vysvětluje koordinátorka Dobrovolnického centra Hanka Dvořáková.

Svou cestu dobrovolnice zahájila před několika lety v Litoměřicích, to byla bez práce, a přesto chtěla pomáhat druhým. Dnes ji znají i organizátoři slavného ústeckého půlmaratonu.

Smíchu tam bylo dost a domů se dětem nechtělo. Předvánoční akci v Domečku u Rondelu připravilo sdružení skvělých maminek Severka, kterému předsedá Jana Zajícová. „Prostě nás spojil osud, mámy si přece musí pomáhat. Je nás pět, každá bydlí jinde, ale to nám nevadí. Jolana, Jana, Ivana, Denisa, Lenka. To jsou jména z našeho souhvězdí," říká paní Martanová, hlavní organizátorka akce.

Handicapovaným dětem plní jejich sny. Umožňují jim jezdit na koních, chodit do sauny, do solné jeskyně, na rehabilitační plavání. Pro maminky připravila i ukázku orientálního tance.

Pestrobarevná skupina Zdeňky Václavkové přijela z Děčína a po chvilce si získala děti i ty dříve narozené. To byla panečku show. I nazdobený stromeček tam byl.