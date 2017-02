Severočechů se výrazně dotkne mýto v Německu

Ústecký kraj – Sympatická Sylvia Richter je manažerkou hotelu v německém Radebeulu. Zaměstnává tady dva Čechy, recepční Petru a kuchaře Jirku. Do malebného městečka nedaleko Drážďan trvá cesta z Ústí po dálnici D8 přibližně 50 minut. Oba Češi, kteří pochází z Ústeckého kraje, trasu často využívají.

Za výlet či pendlování do práce k našemu největšímu sousedovi si ovšem oni i další čeští řidiči zřejmě brzy připlatí. Německá vláda schválila návrh na zavedení mýtného pro osobní auta. Pokud záměr posvětí parlament, dálniční známku si řidiči přilepí na čelní sklo možná už od příštího roku.

DO PRÁCE SE ZNÁMKOU

Desetidenní kupon by měl v Německu stát od 70 do 680 korun. Záležet bude na objemu motoru a emisní normě. Za celoroční známku řidiči zaplatí až 3 500 korun.

„Alespoň jednou do měsíce jezdím domů za rodinou do Bíliny. Volím logicky cestu po dálnici, je to rychlejší a pohodlnější. Žádné příspěvky na cesty nedostávám, v Radebeulu už totiž bydlím. Komfort po dálnici si chci zachovat, takže si známku samozřejmě pořídím," říká recepční Petra Šubrtová, která má trvalé bydliště stále v Čechách.

Stejně mluví i kuchař Jiří Zázvorka z Teplic. „Je lepší tady bydlet, než neustále pendlovat mezi Českem a Německem. Mít dálniční známku mi dnes přijde naprosto normální," myslí si.

Často po německých dálnicích cestuji, tak se mi její koupě určitě vyplatí víc, než kdybych měl využívat objízdné trasy přes malé vesničky," připomíná Zázvorka.

ÚBYTKU HOSTŮ SE NEBOJÍ

Sama Sylvia se úbytku českých hostů neobává. „Češi k nám jezdili vždycky a jezdí pořád. Stejně tak jezdíme my zase do Čech. Ten, kdo má málo času jako já, jede přes dálnici. Ten, kdo čas má a chce se kochat krajinou, pojede přes vesnice. Určitě v tom hrají roli i peníze," myslí si Sylvia. Stejně jako její kuchař se domnívá, že cesta přes vesnice nakonec vyjde ještě dráž než dálniční známka.

Od začátku února nastupuje do nové práce poblíž Drážďan také zdravotní sestřička Eva z Neštěmic. Na rozdíl od zaměstnanců Hotelu Stadt Radebeul neplánuje v Německu bydlet. V Ústí má manžela a děti. Zavedení mýtného na německých dálnicích jí nevadí.

„I přes nutnost denního dojíždění 70 kilometrů se mi to díky dobrému finančnímu ohodnocení vyplatí. Nový zaměstnavatel mi uhradí veškeré náklady na výuku jazyka," říká Eva. „Nákup dálniční známky zamrzí, ale pořád bude ve snesitelné výši. V porovnání s výší poplatku za českou nekvalitní dálniční síť se mi německé mýtné možná zdá až směšné," dodává.

TŘI A PŮL TISÍCE ZA MĚSÍC

Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek situaci také nevidí dramaticky. Podle něj záleží hlavně na ceně kuponu. „Pokud bude v rozumné výši odpovídající mýtnému v okolních státech, tak si myslím, že to dopad nebude mít žádný. Spíš se naskýtá otázka, zda neudělat jakousi evropskou dálniční známku," navrhuje Komínek.

Naopak mírný pesimismus neskrývá dopravní expert BESIPu Jan Pechout. „Lidi, kteří ze severních Čech jezdí za nákupy do Drážďan, bohužel přestanou jezdit po dálnici a začnou využívat staré známé trasy, když ještě dálnice nebyla. Známka navíc nebude nejlevnější. Pendlerům, kteří jezdí denně do práce, se asi vyplatí. Záleží, jak daleko bydlí od dálnice," říká Pechout.

Řidiči, nalepte si novou známku● V úterý skončila platnost loňských známek na českých dálnicích. Od středy už čeští řidiči musí jezdit s kupony pro rok 2017.

● Pokud starou známku neodstraní, hrozí jim pokuta 2 tisíce korun. Za jízdu po dálnici bez známky je pokuta 5 tisíc. Stejná sankce hrozí, pokud řidič nepředloží druhý díl kuponu.