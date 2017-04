Silnice na Novou Ves? Je o život! Ani o lince MHD se tu neuvažuje

Střekov- Zvětralé povrchy. Uvolněné krajnice a sesunutá půda pod ní. Kanci a srnci po večerech, kteří čas od času vběhnou do cesty autům. Řeč je o nebezpečné a úzké silnici z Novosedlického náměstí na Novou Ves na Střekově.

Silnice ze Střekova do Kojetic a na Novou Ves.Foto: DENÍK/Filip Vlček

„Ta silnice je nejenom úzká, ale taky dost strmá. Když vám do cesty vběhne zvěř v zatáčce, nemáte šanci to ubrzdit. Chce to plot u lesa na jedné straně a svodidla na druhé. Tak dlouhé to tu zase není, aby to bylo finančně neúnosné. Kašlou na nás od chvíle, co to tu postavili," stěžuje si jeden z místních lidí, který si přeje zůstat v anonymitě.

NEJSOU PENÍZE

Střekovská starostka Eva Outlá uvedla, že jako městský obvod nemají jak problém se silnicí řešit. Jednak na to nemají peníze, rozpočet postačí sotva na provoz úřadu a údržbu zeleně. Městské komunikace a jejich údržbu má v kompetenci ústecký magistrát.

„V pondělí to ale předložím jako podnět na poradě s vedením města Ústí nad Labem. Oni se s tím pak budou muset nějakým způsobem vypořádat," slíbila Outlá.

Náměstek ústecké primátorky Jiří Madar poznamenal, že silnice a chodníky patří k velkým problémům města. „Co se týká silnice na Novou Ves, v každém případě se jí budeme zabývat. To ostatně děláme se všemi podněty."

Chybí tu také vodorovné značení, zrcadla v nebezpečných zatáčkách. Povrch je otlučený a zvlněný. Na nějaké brzké zlepšení to ale podle odpovědí z ústeckého magistrátu příliš nevypadá.

REKONSTRUKCE NENÍ V PLÁNU

Silnice prý odpovídá době svého vzniku a tehdy platným normám. „V případě její rekonstrukce bychom samozřejmě silnici dovybavili o všechny prvky, které současné normy vyžadují," sdělila Romana Macová, ústecká mluvčí.

Rekonstrukce silnice Novoveská ale zatím není v plánu. Sjízdnou ji magistrát udržuje běžnou údržbou zhruba jednou za dva roky.

„Právě kontrolujeme silnice a chodníky po zimě. Pokud zjistíme rapidní zhoršení této silnice neodstranitelné běžnou údržbou, zařadíme ji do zásobníku investic na následující období. O lince MHD na této komunikaci neuvažujeme," dodala mluvčí Macová.