Silvestr v Ústí: Utržené prsty a poranění oka

Ústí nad Labem - Jako relativně klidnou hodnotí silvestrovskou noc v Ústeckém kraji hasiči i policisté. Přesto museli ústečtí záchranáři ošetřit dvě závažná poranění, které způsobila zábavná pyrotechnika.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

"Evidujeme jedno velmi závažné poranění ruky, kdy došlo ke ztrátovému poranění prstů ruky. Úraz se stal v Ústí. Dvakrát evidujeme vážné poranění oka, z důvodu výbuchu petardy před obličejem. Jeden z těchto úrazů se stal v Ústí, druhý ve Šluknově. Zbytek úrazů byl spojený jak se zábavnou pyrotechnikou tak s nadměrným požíváním alkoholu," uvedl Prokop Voleník, mluvčí ústcecké Záchranné služby.

Během prvních tří hodin nového roku záchranáři zaznamenali téměř čtyři desítky výjezdů spojených s úrazem.

"Do silvestrovské půlnoci byl reaktivní klid, po půlnoci jsme zaznamenali opilecké rvačky, hádky a několik dopravních nehod. Nejzávažnější byla v Děčíně. Zde řidič pod vlivem alkoholu srazil chodce a ten byl s těžkým zraněním převezený do ústecké nemocnice. Žádné závažnější věci jsme nezaznamenali. Určitě se nějaká drobné kriminalita objevila, ale nic, co by se vymykalo," uvedla policejní mluvčí Šárka Poláčková. Policie vyjížděla podle mluvčí Šárky Poláčkové celkem ke 180 případům.

K několika požárům způsobených zábavní pyrotechnikou vyjížděli v noci hasiči. Odpálená petarda zapálila zaparkované auto v Mostě, hořela také tržnice v Rožanech na Děčínsku. Sdělil to operační důstojník krajských hasičů. I přesto hodnotí hasiči silvestrovskou noc jako poměrně klidnou. Policie evidovala od půlnoci do ranních hodin 180 výjezdů, většinou šlo o drobné výtržnosti. V Děčíně srazil opilý řidič chodce.

PETARDY ZAPÁLILY AUTO I FASÁDU

Krátce po půlnoci vyjížděli hasiči k požáru osobního auta v širším centru Mostu. "Zapálila ho pyrotechnika. Zasahovali jsme také u požáru polystyrenu na fasádě domu. Také tam šlo o odpálenou petardu," řekl operační důstojník.



Ještě před půlnocí hasiči zasahovali v tržnici v Rožanech na Děčínsku. Na místě byli profesionální i dobrovolní hasiči. V době příjezdu první jednotky ze střechy tržnice šlehaly velké plameny. Hasiči se soustředili na uchránění sousedícího rodinného domu. Hořící prostory následně hasili vodou z několika hadic, čímž se podařilo plameny dostat pod kontrolu a následně požár zlikvidovat. Hořel také rodinný dům Kleneči na Litoměřicku. Příčinu obou požárů zjišťují vyšetřovatelé.

Ostatní zásahy hasičů byly drobnější, šlo především o požáry kontejnerů a odpadu. "Celkově byla noc klidnější než v minulých letech," doplnil operační důstojník.