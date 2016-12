Sliby chyby. Náměstek Dufek dary nedává, děti „utřely nudli“

Ústí nad Labem - Pavel Dufek bere za své funkce ve vedení města bezmála 100 tisíc korun. Dušoval se, že část platu bude posílat školám. Zatím se tak ale neděje.

Pavel Dufek.Foto: DENÍK/Karel Pech

Sliby chyby. Notoricky známé české přísloví pravděpodobně nezná náměstek primátorky Ústí a místostarosta Severní Terasy Pavel Dufek (bývalý člen ANO).

DAR PRO STŘÍBRNICKOU SI NA ŠKOLE NEVYBAVUJÍ

„Budu pravidelně ze svého platu místostarosty přispívat na aktivity mého obvodu Severní Terasy," sliboval náměstek v loňském roce na zasedání zastupitelstva poté, co se na sociálních sítích objevila jeho korespondence o výši platů ústeckých politiků známá jako „utřeme nudli".

„Budu přispívat například na různé školní akce, akce školek, jesliček. Budu přispívat formou daru a o přijetí daru rozhoduje rada, takže o něm budete vědět," dodal tehdy Dufek. Realita v podání Pavla Dufka je ovšem jiná. Za rok a čtvrt prošel radou města jen jeden jediný Dufkův dar, a to pět tisíc korun pro mateřskou školku Větrná.

„Vámi uvedený počet schválených darů je správný," potvrdila mluvčí magistrátu Romana Macová.

„Nerad bych se k této věci vyjadřoval, nicméně některé věci, které jsem řekl, tak probíhají. Naposledy jsem platil dar do školy na Stříbrnické, kdy jsem nakupoval ze svého pro prvňáčky pastelky a knížky. Teď vám z hlavy přesně neřeknu částku, bylo to někde k desetitisícům. Prodiskutovali jsme to s panem ředitelem a neprošlo to radou, byl to můj soukromý počin někdy v září," reagoval náměstek Dufek.

Škola ale říká něco jiného. „Žádný takový dar si nevybavuji," sdělil ředitel ZŠ Stříbrnické Michal Ševcovic.

Počínání Dufka kritizuje zastupitel a bývalý Dufkův stranický kolega z dnes již zrušené buňky ANO Martin Mata (Vaše Ústí), který dává každoročně na dobročinné a jiné účely zhruba 50 tisíc korun.

ZA TAKOVÉ PENÍZE PRÝ MAKAT NEBUDE

„Jeden dar? To je výsměch jeho vlastního prohlášení. Tento člověk myslí především na sebe a takový politik tam nemá co dělat," říká Mata, který kauzu „utřeme nudli" vloni vyvolal.

Zveřejnil totiž komunikaci, kde si mu Dufek jako tehdejší starosta Severní Terasy stěžuje, že někteří ústečtí politici berou více peněz než on: „Tak nakonec my utřeme nudli… A já tu budu za 40. Je to v pr…, má to cenu příště makat?" napsal například v korespondenci, jejíž pravost Dufek nevyvrátil. Podle tabulek je plat náměstka kolem 60 tisíc korun, plat místostarosty necelých 30 tisíc.

Hromadění funkcí se dlouhodobě nelíbí opozičnímu PRO! Ústí. „PRO! Ústí je principiálně proti takové kumulaci funkcí. Pavel Dufek se jako místostarosta a náměstek nemůže oběma pozicím věnovat naplno, někde musí šidit. Osobně to vidím na jednání zastupitelstva, kdy jako předkladatel má ve svých návrzích nejvíce chyb. Jeho materiály jsou nedostatečné. Sám na sebe nechtěně prozradil, že si do politiky šel vydělat, takže to, že si zuby nehty drží oba placené posty, tomu odpovídá," říká zastupitel Martin Krsek.

Pavel Dufek se opakovaně stal terčem posměchu na sociálních sítích. Vedle korespondence o „utřené nudli" se na internetu objevily také jeho fotky, na kterých pózuje u VIP pláže či ukazuje své luxusní auto.

Pavel Dufek – 42 let, Ústí nad Labem● od roku 2008 je jednatelem firmy MD interier project

● po komunálních volbách v říjnu 2014 se stal starostou Severní Terasy, post náměstka primátorky vzal v červnu 2015 po politickém převratu na magistrátu, následně si funkci starosty vyměnil s Renátou Zrníkovou a dodnes působí taktéž jako místostarosta

● je členem školské rady ZŠ Stříbrnická

● exnáměstek Mata uveřejnil v září 2015 komunikaci, v níž mu Pavel Dufek například píše: „Tak my nakonec utřeme nudli. My makali na kampani a ostatním dáváme prašule. Doufám, že pro nás zbyde aspoň nějaká dozorčí…"