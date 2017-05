Služebna v Matiční má zájemce, obvod se obává spekulantů

Krásné Březno - Dlouhé roky se město Ústí nad Labem snaží zpeněžit bývalou služebnu strážníků v Matiční ulici v Krásném Březně. Za opuštěnou budovu v nechvalně proslulé čtvrti požaduje 490 tisíc korun.

Bývalá služebna městské policie v Matiční ulici je na prodej. Foto: DENÍK/Vít Lukáš

Do zveřejněného záměru prodeje se přihlásil pouze jeden zájemce, radní ovšem na jeho nabídku nepřistoupili.

JE V ZÁPLAVOVÉ OBLASTI

„Uchazeč je ochotný akceptovat částku 250 tisíc korun. Chceme postupovat s péčí řádného hospodáře, a proto jsme uložili odboru majetku aktualizovat znalecký posudek, abychom prověřili momentální stav a cenu budovy, a poté znovu vyhlásíme záměr prodeje," vysvětlila primátorka Věra Nechybová. Současný posudek je z roku 2012.

Jediným zájemcem o koupi budovy byl Petr Oravec z Ústí spolu se svým společníkem z Prahy. Jak říká, částku snížili o čtvrt milionu kvůli tomu, že budova je v záplavové oblasti. Navíc v minulosti objekt povodně už jednou postihly, takže pojišťovna mu dům zřejmě nepojistí. „Když bude povodeň, veškerá investice přijde vniveč," myslí si Oravec.

Starostka Neštěmic Yveta Tomková se ovšem obává spekulantů s byty pro sociálně slabé. „V minulosti jsme domy od vlastníků v Matiční ulici vykupovali a dneska se opět prodávají. To, že jeden ze společníků je z Prahy, je pro mě alarm a bojím se, že dům opraví a byty bude pronajímat lidem, kteří v Matiční v minulosti dělali problémy," řekla Tomková.

PŘÍLIŠ NÍZKÁ CENA

Špatné soužití většinového obyvatelstva a příslušníků romské menšiny se datuje do 90. let. Celý spor tehdy vygradoval stavbou Matiční zdi z keramických cihel, která měla většinové obyvatelstvo před Romy ochránit. Opatření se stalo symbolem etnického napětí a vzbudilo celosvětový rozruch. Následně se proto zeď rozebrala.

„Nevím, jakým nástrojem bychom uchazeče omezili k využití nemovitosti. Určitě by se mi ale nelíbilo, kdyby dům využili spekulanti jako ubytovnu pro lidi, kteří se nám stěhují ze Slovenska a zneužívají systém sociálních dávek," uvedla primátorka.

I starostce Tomkové přijde cena 250 tisíc za budovu nízká. „Měli bychom si to nechat my jako město a pronajímat. Po vlastních zkušenostech jsem k podobným prodejům hodně skeptická," dodala Tomková.

Petr Oravec prý ale o bytových jednotkách se svým společníkem prozatím neuvažoval. „Kolega mě do celého záměru přemluvil, že by bylo super mít tady sídlo naší firmy zabývající se rekuperacemi. Dost firem už sídlí kousíček podél hlavní silnice, Matiční je ale známá. Za jinou cenu než čtvrt milionu do toho nepůjdeme," řekl Oravec s tím, že jsou potřeba další velké investice na opravy interiéru či střechy.