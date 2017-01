Sníh uzavřel dálnici a vyvolal desítky nehod

Ústecko – Nehoda kamionu na dálnici. Srážka náklaďáku s dvěma osobními auty v centru Ústí. Nesjízdné silnice, zpoždění MHD, kluziště v ulicích. Tak vypadala sněhová kalamita ve čtvrtek 5. ledna.

Nejvážnější nehodu způsobilo husté sněžení s ledovkou mezi 77. a 80. kilometrem na dálnici D8 ve směru na Prahu. Havaroval tu kamion a dálniční policie kvůli tomu celý úsek uzavřela. Dopravu odkláněla na exit Libouchec. Kamion zablokoval všechny jízdní pruhy.

Nehoda jednoho nákladního a dvou osobních aut zkomplikovala provoz i v centru Ústí na křižovatce v Přístavní ulici. Srážka automobilu s divočákem zase omezila dopravu na zledovatělé silnici I/30 u Dolních Zálezel. Úklid cest blokovaly kamiony uvázlé v kopcích na městem. Další informace o situaci na silnicích čtěte zde: Nehoda kamionu uzavřela část dálnice D8 mezi Úžínem a Libouchcem



První nehoda v noci

První nehodu ústečtí dopravní policisté zaznamenali už ve tři hodiny v noci. Hlášení o nesjízdných silnicích dostávali už od dvou, ačkoliv do terénu vyrazily desítky sypačů s radlicí.

„V noci jsme zaznamenali sice jen dvě nehody, ale ve špičce od pěti do šesti, kdy lidé začali jezdit do práce, už to bylo šest nehod. Do desíti dopravní policisté vyjeli celkem k pětadvaceti nehodám. Srážky většinou končily zmačkanými plechy. Do toho nepočítáme uvízlé kamiony, ani auta, která skončila v polích. Takových případů máme nespočetně," popsala ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Úklid v samotném krajském městě podle Zbyňka Matyse, jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem, prý nic nekomplikovalo.

„Silnice první třídy jsou odklizené, aktuálně pracujeme na silnicích druhé a třetí třídy. Všechna velká auta jsou v terénu. Od tří hodin od rána čistíme chodníky, nasazeno máme na pětadvacet dělníků. Všechno prozatím zvládáme," podotkl.

Jaké počasí v Ústí můžeme očekávat? Dle ústeckých meteorologů k nám bude proudit arktický vzduch. Dnes očekávají polojasno až oblačno, místy sněhové přeháňky, hlavně na horách. Sněžit přestane večer, s ubýváním oblačnosti. Nejvyšší denní teploty klesnou na -8 až -5 stupňů, na horách na -13 až -10. Vát bude mírný severní vítr o síle 3 až 6 m/s, na horách 6 až 10 m/s, odpoledne a večer zeslábne. Ve výšce 400 metrů nad mořem pozor na sněhové jazyky. Zdroj: ČHMÚ

Navzdory tomu například frekventovanou silnici ve střekovské Žukovově ulici pokrývala vrstva ujezděného sněhu. „Soudruzi silničáři, kteří jsou každý rok dokonale připravení, opět někde udělali chybu," glosoval to sarkasticky řidič Stanislav Šimon.

Podobně též chodníky pokrývala kluzká směs rozbředlého sněhu. „Zdá se mi, že by to město a obvody mohly ošetřit trochu lépe," poznamenala seniorka o holi Jelena Mašková.

Žukovovu čistili mezi prvními

Jak ale vysvětlila ústecká mluvčí Romana Macová, konkrétně Žukovovu ulici silničáři uklízí mezi prvními. Sníh musejí uklidit do čtyř hodin od chvíle, kdy napadal. „Což provedli po druhé, páté a deváté hodině ranní, tedy celkem třikrát a nad smluvený časový rámec," uvedla mluvčí Macová.

Ústecká MHD i přes velký příval sněhu zaznamenala zpoždění jen málo. „Okolo páté hodiny ranní se nedalo projet po silnici směrem do Chlumce u čerpací stanice. Silnici blokovaly kamiony, dopravu autobusy jsme řešili objízdnou trasou ulicí U Šmelce," dodal Luboš Heřman z Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Podobné to bylo třeba na křižovatce ulic Malátova a Hoření a dalších mimo město.

Problémy měli také řidiči Dopravy Ústeckého kraje. Zelený autobus uvázl ráno na konečné v Roudníkách, řidič sjel z hlavní silnice na neošetřenou místní komunikaci. "Přijela ho vyprostit silná Tatra kolem deváté hodiny," hlásila Deníku Jaroslava Račáková z Roudníků.