Soutěž: Hlasujte pro Dívku Ústeckého deníku 2017!

Ústí nad Labem - Ústecké kolo soutěže Dívka Talent 2017 se koná 12. března od 14 hodin ve zdejším domě kultury. O Dívce Ústeckého deníku rozhodnou čtenáři.

Hledáme dívku Ústeckého deníku! Vítězka dostane od Ústeckého deníku šerpu, korunku a zajímavé ceny. O vítězce, kterou vyhlásíme 12. března při základním kole soutěže Dívka Talent 2017 v Domě kultury v Ústí nad Labem, rozhodnou čtenáři.

MUSÍ BÝT O ROK STARŠÍ

Talent je v každém z nás. Tak zní slogan celostátní soutěže Dívka Talent 2017. Před porotou zkusí štěstí 12 dívek z Ústí, Teplic, Bíliny, Chabařovic, Krupky i Litoměřic.

„Novinkou celostátní soutěže Dívka Talent 2017 je, že jsme posunuli věk soutěžících ze 13ti na 14 až 16 let. Více se zaměřujeme na talent slečen, který je důležitý, aby byly úspěšné," říká organizátorka ústeckého kola Alena Remešová.

Ze základního kola postoupí tři dívky do semifinále, které se koná 11. června v Plzni. Finále se v Plzni uskuteční 30. září. Kromě tří nejlepších dívek ocení porota základního kola v Ústí nad Labem také Dívku Ústeckého deníku.

DÍVKY VYZPOVÍDÁ MARTIN KOČÁREK

Na ústecké kolo už se dívky pilně připravují. Moderovat ho bude taneční mistr Jan Rottenborn. „Aby byla soutěž pestřejší, rozhovory se slečnami udělá TV moderátor Martin Kočárek. Slečny si nově vylosují téma a pan Kočárek si pro ně tři otázky sám připraví," dodává Remešová.

Hudební hvězdou bude raper Lipo. Jako hosté přijedou Lenka Kocmanová Taussigová, Patricie Skálová, taneční skupina Freedom, Duo Adéla Marešová a Jakub Kršňák a další. Vstupenky je možné koupit v předprodeji.

Hlasovat pro Dívku Ústeckého deníku můžete do 8. března na webu Ústeckého deníku a do 9. března pomocí novinových kuponů.

Ústecké kolo organizuje soutěže Alena Remešová, která odpověděla na několik otázek.

Které disciplíny dívky čekají?

Rozhovor s moderátorem, cvičení aerobicu ve spolupráci s Regen klubem a módní přehlídka plus volná disciplína. I v módní přehlídce se trochu odlišujeme od let předešlých. Nedáme dívkám šaty s pokynem „Projdi se", přehlídka je na určité téma. Musí si samy připravit model a porota hodnotí jejich kreativitu.

A podle toho poznáte, jak jsou dívky šikovné?

Už víme, co od nich očekávat, scházíme se s nimi dva měsíce. Aby dívka byla úspěšná, musí být pohybově nadaná, nesmí se bát mluvit. Při rozhovoru s moderátorem se pozná čistota jazyka, pohybové nadání dívky ukážou při cvičení. Při přehlídce ohodnotíme, jak své tělo umí držet při chůzi a jak si připraví model.

Jakou roli v soutěži hrají maminky slečen?

My vždy říkáme: Ty maminky! Pustíme je jen na první schůzku s dívkami, aby se se soutěží seznámily. Dál už se musí dívky rozhodovat samy, životopis si napíší samy. Kdybychom jim zadání dali domů, napíší ho za ně maminky.

Kandidátky se představují

V ústeckém kole bude zápolit celkem dvanáct mladých krásek. Přečtěte si jejich krátké profily a také to, proč se do soutěže přihlásily.

Malvína Findrová, 14 let, Ústí n/L

Mezi mé záliby patří atletika, dělám jí skoro rok a moc mě baví. Nejraději trávím svůj volný čas s rodinou a kamarády nebo na tréninku. Do soutěže jsem se přihlásila pro nové zkušenosti a zážitky.

Irena Ferková, 14 let, Ústí n/L

Ve svém volném čase se bavím s přáteli, občas si něco pěkného namaluji. Už pátým rokem tančím břišní tance. Ráda chodím do muzea a divadla. Moc ráda poslouchám hudbu.

Nikol Lacková, 16 let, Litoměřice

Už od malička ráda tancuji a zpívám. Když mám možnost někde vystupovat, tak mám ohromnou radost. Naplňuje, mě to . Začala jsem se věnovat také herectví a díky střední škole EKONOM chodím natáčet a dělám reportáže. Studuji obor mediální komunikace.

Eliška Čiháková, 15 let, Bilina

Ráda cvičím a 11 let se věnuji tanci. Do této soutěže jsem se přihlásila, protože mi to přijde jako fajn zkušenost a tím si chci splnit svůj sen.

Sára Pavlů, 14 let, Krupka

Vždy jsem chtěla zkusit modeling, myslím si, že tohle je moje velká příležitost. Jinak se už 7 let věnuji aerobiku, je to můj velký koníček a bude i mou volnou disciplínou.

Sabina Bendíková, 14 let Ústí n/L

Mezi mé záliby patří zpěv, kterému se věnuji už 8 let. Ráda čtu nebo zajdu s kamarády do útulku vyvenčit pejsky. Do soutěže jsem se přihlásila proto, abych poznala nové lidi a zažila nové zážitky.

Klára Blahoutová, 16 let, Teplice

Ráda trávím čas se svým přítelem a svou rodinou. Miluji tanec a zpěv. Hudba je moje vášeň. Do této soutěže jsem se přihlásila, abych poznala nové lidi a nabrala spoustu nových zkušeností. Chtěla bych zažít zážitky, na které nechci zapomenout. Důležité je pro mě se zúčastnit.

Karolína Syroťuková, 15 let, Chabařovice

Mezi mé záliby patří především sport, móda, svět modelingu, má rodina a mé přátelé. Kde jsem doopravdy sama sebou je tanec. Do soutěže jsem se přihlásila, abych získala nové zkušenosti a poznala nové přátele a hlavně si to jít naplno užít.

Markéta Čiháková, 14 let, Bílina

Nejradši mám tanec, tancuji už od malička, ale už nechodím na žádný kroužek. Krátkou dobu jsem hrála i fotbal. Sama o sobě bych mohla říct, že jsem přátelská. Na tuto soutěž jsem přišla na facebooku. Od malička už chci na takovou soutěž a konečně jsem se už dočkala.

Kristýna Tancošová, 16 let, Ústí n/L

Mezi mé záliby patří hlavně zpěv. Ve volném čase chodím ráda ven s kamarádkami. Chodím na základní školu Anežky České. Do této soutěže jsem se chtěla přihlásit, abych zkusila nové zkušenosti.

Lucie Krejzlíková, 14 let, Ústí n/L

Už od malička tancuji. Ve volném čase nejraději kreslím a miluji adrenalin. Trávím čas s přáteli a rodinou, protože právě oni jsou moje největší opora, kterou mám. Ráda zkouším nové věci, proto jsem se přihlásila do Dívky Talent.

Eva Dadučová, 13 let Ústí n/L

Již tři roky tancuji cigánské tance. Přihlásila jsem se do soutěže s mojí kamarádkou. Ve volném čase se věnuji tanci, rodině a přátelům.

Dívka Ústeckého deníku 2017 - PravidlaHlasovat je možné na internetu a pomocí kuponů v novinách. Počty hlasů sečteme. Hlasovací kupony budou v tištěném Ústeckém deníku vycházet minimálně 4x týdně. Poslední kupon otiskneme v pondělí 6. března. Hodnotu jednoho novinového kuponu určíme až na konci hlasování. Vypočítáme ji tímto způsobem: Vezmeme počet hlasů vítěze internetového hlasování a vydělíme ji počtem otištěných hlasovacích kuponů. A to bude hodnota jednoho zaslaného novinového kuponu. Hlasování na webu Ústeckého deníku nebo Teplického deníku skončí ve středu 8. března (12.00 hodin). Tištěné kupony doručte do redakce Ústeckého deníku (Velká Hradební 238, Ústí n. L., 400 01) do čtvrtka 9. března. Vítězku oznámíme na vyhlášení soutěže Dívka roku, které se uskuteční v neděli 12. března v Domu kultury.