SOUTĚŽ: Vezměte Deník na dovolenou a můžete vyhrát zájezd do Itálie k moři!

Severní Čechy - /GALERIE/ Doba dovolených je tu. Až budete balit zavazadla, nezapomeňte do nich dát také výtisk našeho Deníku. Fotka s ním vás totiž může vyslat hned na další cestu za odpočinkem.

Celý týden se můžete válet u moře v italském letovisku Lido Adriano zdarma. Dostanete k tomu polopenzi a dopravu. Stačí jediné, zúčastnit se naší soutěže Deník na dovolené a vyhrát ji.

Co pro to musíte udělat? Vyfotit naše noviny (kterýkoliv ze severočeských Deníků – Ústecký, Liberecký, Teplický, Jablonecký, Děčínský, Českolipský, Mostecký, Chomutovský, Litoměřický nebo Žatecký a Lounský deník) na dovolené. Vaší kreativitě se meze nekladou. Můžete poslat fotografii Deníku u vás na houpačce na chatě v Českém ráji, nebo fotku z karibské pláže. Vaši nápaditost následně ocení čtenáři Deníku, protože všechny zaslané fotografie budeme postupně zveřejňovat v pátečním vydání a také na webu. A začneme s tím hned v pátek 23. června, proto budeme rádi, když své fotografie začnete posílat ihned na e-mail do redakce dovolena.sever@denik.cz.

Jak se zúčastnit Ode dneška do 26. 7. posílejte na náš mail dovolena.sever@denik.cz své fotografie, na kterých bude zachycen Deník na dovolené.Snímek může být odkudkoliv. Do předmětu dejte Deník na dovolené a napište krátký popisek (kdo je na fotce, kde to je focené a kontakt na vás). Snímky budeme zveřejňovat v pátek.

Do předmětu dejte Deník na dovolené a napište krátký popisek (minimálně kdo je na fotce, kde to je focené a kontakt na vás). Když přidáte do popisku nějakou zajímavost, určitě to může pomoci k výhře.

Snímky do soutěže Deník na dovolené posílejte až do 26. července. Následně proběhne hlasování na internetu a pomocí kuponů v novinách (pravidla jsou vedle v infoboxu).

Hlavní cena je jasná:pobyt pro dvě osoby u moře v Lidu Adrianu, kam vás vezme od 19. do 27. srpna cestovní kancelář IveRia-Travel. Ovšem zkrátka nepřijde ani druhý a třetí v pořadí. Druhý se může těšit na víkendový pobyt v luxusním čtyřhvězdičkovém Hotelu Větruše v Ústí nad Labem. Bronzový medailista si na stejné místo může zdarma vyrazit na 2 hodiny vířivky a sauny a k tomu dostane poukaz na konzumaci v místní restauraci v hodnotě 500 Kč.

Těšíme se na vaše fotografie do soutěže Deník na dovolené! Vítěze oznámíme v Deníku 11. srpna. Týden na to odjede s námi na dovolenou!

Ceny pro vítěze

1. cena: Wellness pobyt pro 2 osoby s dopravou a polopenzí v italském letovisku Lido Adriano Belvedere v termínu od 19. do 27. srpna 2017. Zájezd věnuje IveRia-Travel s.r.o. Ústí n. L.

2. cena: Víkendový pobyt v Hotelu Větruše (4*) v Ústí n. L. se snídaní. Termín si lze vybrat.

3. cena: 2 hodiny vířivky a sauny ve wellness Hotelu Větruše + 500 Kč na konzumaci v restauraci.

Jak vyhrát?

Hlasovat pro nej fotku Deníku na dovolené bude možné na internetu a pomocí kuponů v novinách. Počty hlasů sečteme. Hlasovací kupony budou v tištěném Deníku vycházet každý den od 28. 7. a poslední kupon otiskneme v pondělí 7. 8. Hodnotu jednoho novinového kuponu určíme až na konci hlasování.

Vypočítáme ji tímto způsobem: Vezmeme počet hlasů vítěze internetového hlasování a vydělíme ji počtem otištěných hlasovacích kuponů. A to bude hodnota jednoho zaslaného novinového kuponu. Hlasování na webu Deníku skončí ve středu 8. 8. (12.00 hodin). Tištěné kupony doručte do redakce Ústeckého deníku (Velká Hradební 238, Ústí n. L., 400 01) do středy 8. srpna. Vítěze oznámíme v pátečním Deníku 11. srpna. Týden na to odjede s námi na dovolenou!