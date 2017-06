Spolek Ústecké šrouby napadl desítky stavebních povolení

Ústí nad Labem - Lidé nebudou moci stavět, banky jim neproplatí náklady.

Dostali jste stavební povolení, díky tomu vám banka „přiklepla" hypotéku. Máte rozestavěno a najednou se dozvíte, že po přezkumu povolení neplatí. To se může stát 56 stavebníkům na Ústecku. Spolek Ústecké šrouby totiž napadl jejich stavební řízení.

Toho se obává například rodina z Ústecka, která by si ráda postavila domek v Habrovicích. „Překonali jsme požadavky úřadů i banky. Najednou se dozvíme, že to nejspíš budeme muset absolvovat znovu? Ať se naváží do firem, ne do nás," ptal se otec rodiny, která si nepřeje sdělovat své jméno, aby ochránila své soukromí.

NEBUDOU MOCI ČERPAT ÚVĚRY ANI STAVĚT

Podaná odvolání spolku mohou pro stavebníky znamenat velké komplikace, jelikož se dotýkají především staveb rodinných domů. „Nebudou moci čerpat úvěry, půjčky a podobně. Všechna stavební řízení již pravomocně skončila a v přezkumu může odvolací orgán nabytí právní moci zrušit. Řízení se pak bude muset znova projednat, a tím se prodlouží celý povolovací proces," popsala ústecká mluvčí Romana Macová.

Lukáš Blažej ze spolku to uvedl na jednom případu, kdy krajský úřad loni 21. července povolil výjimku z ochrany silně ohroženého netopýra hvízdavého kvůli zateplení starého paneláku. „Výjimka obsahovala několik podmínek, především tu, že lešení nesmí být v nejvyšším patře zasíťováno kvůli přístupu netopýrů," líčil Blažej s tím, že magistrát neinformuje spolky dlouhodobě.

Obdobně mělo zůstat vyústění větracích otvorů po celou dobu přístupné a nesměly být zmenšeny. „Magistrát podmínky výjimky ignoroval, naopak ve stavebním povolení ze 30. srpna 2016 dokonce stanovil, že pracovní lešení bude po celé délce zasíťováno," pokračoval Blažej.

Stavební řízení ani vydání rozhodnutí úřad spolkům neoznámil. Pokud by to udělal, prý by na rozpor poukázaly v odvolání. „K tomu ovšem nedostaly příležitost. Dělníci při stavebních pracích větrací otvory i s netopýry překryli," popsal Blažej.

Ústecký magistrát přiznává, že spolky mají oporu v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Zároveň ale uvedl, že stavební úřad v souladu se zákonem neshledal, že by se povolení staveb mohlo dotknout ochrany přírody.

JAK TO DOPADNE, ZATÍM NEVĚDÍ

„Stejně tak během řízení neshledal, že by povolení, stavba, nebo samotné užívání mělo za následek negativní vliv na životní prostředí," sdělila Macová.

Stavební úřad předal již v pátek 9. června napadené spisy krajskému úřadu. „Odvolání směřují do stavebních úprav uvnitř objektů, novostaveb rodinných domů a rekreačních objektů," řekla Romana Macová.

Jak odvolání dopadnou, ještě podle krajské mluvčí Lucie Dosedělové není jasné. „Podle správního řádu musí odvolací orgán toto vyhodnocení nejprve prošetřit. V současné době nedokážeme přesně určit termín," dodala.