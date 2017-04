Spor o střelnici na Mariánce pokračuje. Strážníci jezdí střílet do Sebuzína

Ústí nad Labem - Tisíc korun ročně. Tolik platí Sportovně střelecký klub Ústí za pronájem střelnice na Mariánské skále. Teď měl přijít zvrat. Radním přistál na stole návrh na dodatek ke smlouvě, kterým by se roční nájemné zvýšilo na 51 tisíc.

NEJSTARŠÍ VEŘEJNÁ STŘELNICE ve střední Evropě ve tvaru amfiteátru se nachází na Mariánské skále v Ústí.Foto: Deník/Karel Pech

Přestože radní současné tisícikorunové nájemné kritizují, navýšení paradoxně smetli ze stolu. „Podmínkou bylo, že bychom smlouvu nemohli vypovědět dříve než za 15 let. Opět bychom se tedy zavázali," uvedla důvod primátorka města Věra Nechybová a připomněla, že soudobá smlouva mezi městem a střeleckým klubem je prakticky nevypověditelná. Už léta.

BUDE SE DÁL JEDNAT

„Pozemky jsou města, nemovitosti klubu. V minulosti totiž město nebylo ochotné se domluvit, kdo co komu prodá. Takže jsme přistoupili na současnou podobu smlouvy s tím, že pokud nás jednou bude chtít město vyhnat, musí nám poskytnout náhradní prostory u centra města," zmínil předseda Sportovně střeleckého klubu Ústí Miloš Maux. Takové prostory ovšem Ústí nemá.

„Proběhnou další kola jednání, do té doby platí současná smlouva," doplnila Nechybová. Sám Maux se stanovisku radních podivuje.

„Byli jsme dohodnuti, že zvýšení nájmu projde. Podmínka 15 let tam byla proto, že si musíme vzít úvěr kvůli odhlučnění areálu a dalším věcem, které jsou minimálně na deset i více let," vysvětlil Maux, který si stojí za tím, že nájemné tisíc korun ročně je nízké jen zdánlivě. „Ročně totiž investujeme do střelnice statisíce," uvedl.

POČET ZBRANÍ ROSTE

Podle provozovatelů je citelným finančním zásahem i fakt, že na střelnici již nejezdí strážníci. Za roční nájem tady platili 20 tisíc korun. „V Sebuzíně jsou o pět tisíc levnější a je to i flexibilnější," podotkl zástupce vedoucího ústeckých strážníků Jan Novotný.

Vedení města si také myslí, že střelecký klub v údržbě areálu pokulhává. „Úroveň areálu neodpovídá střelnici krajského města, zasloužil by větší péči," ohodnotila nejstarší veřejnou střelnicí ve střední Evropě radní Květoslava Čelišová.

Střelba se mezi Ústečany setkává se stále větším zájmem. Počet lidí, kteří mají zbrojní průkaz, se v Ústí nad Labem mezi roky 2015 a 2016 zvýšil o 113 na 2 493 střelců. Co se týká samotných zbraní, v roce 2015 jich v Ústeckém kraji bylo registrováno 51 148. Loni už policie zaznamenala nárůst o více než tisíc kusů zbraní.