Staňte se hvězdou! V kraji se brzy bude natáčet film a seriál

Ústecký kraj - Chcete si zahrát ve filmu? Příležitost budete mít během Mattoni 1/2maratonu, který se v září poběží v Ústí nad Labem. Dan Svátek tu bude natáčet snímek podle bestselleru ústeckého spisovatele Josefa Formánka Úsměvy smutných mužů.

Filmový štáb chce během závodu zachytit kamerou živou scenerii. Každý, kdo si letos ústecký půlmaraton zaběhne, se tak stane jedním z herců.

NATÁČET BUDE I ČT

Natáčení v krajském městě má podle Svátka trvat tři dny. „Pro natáčení filmu máme velké důvody. První je, že je autor knížky Josef Formánek z Ústí, druhý, že nám město Ústí pomáhá a tak chceme, aby se v něm také část filmu natočila," řekl režisér.

Ústí už se přitom „dotkl", v jeho asijském dramatu Zatracení z roku 2002 hraje Jan Plouhar, nyní umělecký šéf ústeckého Činoherního studia. „Honza Plouhar má roli i v Úsměvech smutných mužů. Je výbornej, mám ho rád a snažím se ho obsazovat často," prozradil Svátek.

Také Česká televize chce v Ústeckém kraji natáčet. Zamíří do Mostu se stejnojmenným komediálním seriálem z pera Petra Kolečka a Jana Prušinovského, jejichž společným dílem je i úspěšný Okresní přebor. Most bude filmaři žít od srpna do listopadu.

S propagací lokalit v Ústeckém kraji, které jsou vhodné pro natáčení, pomáhá filmová kancelář, kterou zřídil krajský úřad. Díky ní region objevuje stále víc filmařů.

„S filmaři z České televize a Filmovou kanceláří Ústeckého kraje jednáme již od loňského roku. Jejich zájem o naše město nás těší a s netrpělivostí očekáváme výsledek jejich práce," komentoval primátor města Most Jan Paparega.

HLEDÁ SE KOMPARZ

Konkurzy na komparz i epizodní role v seriálu Most se konají už v půlce června.

„Hledáme ženy, muže, dívky i chlapce od 10 do 70 let. Čechy i Romy, a nemusí být jen z Mostecka. Účast na natáčení je honorovaná," upřesnil vedoucí produkce České televize Petr Nezval.

Natáčení s sebou přinese určitá omezení. „Chceme požádat obyvatele, aby byli připraveni na možná omezení, a s filmaři je prosíme o shovívavost v případě, že narazí na uzavírky silnic. Rozhodně je to pro dobrou věc a Ústecký kraj se ukáže v obou letošních filmových příbězích v jiném světle," dodal krajský radní pro cestovní ruch Zdeněk Matouš.