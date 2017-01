Starosta Chlumce úřaduje v obřadní síni

Chlumec – Do kulturního domu v Chlumci se trousí lidé už od osmi hodin ráno. Chtějí si prohlédnout nový městský úřad, který Chlumec přestěhoval do kulturního domu. Obyvatelům ho v pondělí představil během dne otevřených dveří.

Místostarosta Chlumce Petr Jirásek.Foto: Deník/Janni Vorlíček

„Dnes tu sloužím jako průvodce. Zatím přišli většinou senioři, je ráno a lidé jsou v práci," líčí místostarosta Chlumce Petr Jirásek.

Na novou radnici se přišla podívat i Olina Cechlová, která tu roky pracovala a za rekonstrukci kulturního domu dlouho bojovala. „Velmi ji to tady dojalo," říká místostarosta.

MOŽNÁ BUDE I TĚLOCVIČNA

Návštěvníkům ukazuje pohodlné prostorné kanceláře i zázemí radnice. Zároveň připomíná, že budovu a okolí čeká rozsáhlá rekonstrukce, na jejímž konci by v přízemí mohla být i tělocvična. To všechno ale bude až po dokončení druhé etapy stěhování radnice.

„První etapa rekonstrukce a stěhování přišla asi na deset milionů korun. Máme tu vše, jen chybí obřadní síň. Tam teď zatím úřaduji," upozorňuje chlumecký starosta Roman Zettlitzer. V opraveném kulturáku zůstalo kino i sál, kde si teď místní naplno užívají plesovou sezonu.

Nevyhovující budovu radnice, kde město platilo vysoké nájemné, museli úředníci opustit. Chlumeckou kasu stál nájem zhruba 900 tisíc korun ročně, z toho 600 tisíc bylo za energie. Za ně, hlavně na vytápění, Chlumec v nových prostorách ušetří. „Čekáme, že to udělá 60 procent ročních nákladů. Máme tu lepší, moderní kotle," vysvětluje Jirásek.

Zbytek nájmu inkasoval podnikatel René Volf, který starou radnici koupil za 7,5 milionu, když město kvůli nepříliš „košer" aktivitám bývalého starosty Romana Hanusche spadlo do dluhů.

JE TO PRÝ PASKVIL

Volf počítal s tím, že radnici prodá zpět městu. Na to ale podle vedení Chlumce neexistuje žádná smlouva. „Není to vůbec o ušetření peněz. Ten kulturák bude paskvil. Původně tam chtěli kroužky pro děti. Povolení na předčasné užívání jim udělili v rozporu se zákonem. Ještě to bude stát desítky milionů," varuje Volf.

