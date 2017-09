Stovky tun soli mohou zničit studny kolem dálnice D8

Ústecký kraj - Obce se bojí, že jim odpad z údržby D8 znehodnotí vodu.

Dálnice D8, ilustrační foto.Foto: Deník / Pech Karel

Zničené studny, vodovody, myčky nádobí, pračky. To je scénář, z kterého mají strach obce na Ústecku. V souvislosti se zimní údržbou dálnice D8 před ním varuje také sdružení Ústecké šrouby.

Katastrofu by podle sdružení mohly způsobit stovky tun soli, které při údržbě používá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Obavy neskrývá například starosta Libouchce Jiří Bolík. „Máme tu několik domů s vlastními studnami takřka v sousedství dálnice. Kdyby byl výsledek stejný jako například u dálnice D1, tak by to bylo hodně špatné,“ poznamenal starosta.

Narážel na případ obce Ostředek na Benešovsku ve středních Čechách, kde obyvatelé museli 25 let nosit vodu v kanystrech ze studánek a od příbuzných. Voda z jejich studní totiž čtyřikrát překračovala normy na obsah soli. „Případ skončil dohodou, ve které ŘSD poskytlo obcím čtvrtinu nákladů na vybudování nového vodovodu,“ řekl Lukáš Blažej ze spolku Ústecké šrouby.

V úseku dálnice D8 začnou stovky tun soli ročně proudit například do spodních vod v CHKO České středohoří. Krajský úřad to povolil 11. července tohoto roku, když ŘSD udělil výjimku ze zákazu provádět chemický posyp cest. Silničářům tak umožnil převádět vodu z povrchu dálnice D8 do Žimského a Radejčínského potoka.

ODVOLÁNÍ NEPROŠLO

Posyp dálnic bude ŘSD provádět technologií skrápěné soli. Ke skrápění použije roztok chloridu sodného nebo chloridu vápenatého. „Lze počítat se spotřebou 35 tun na kilometr, bude ale záležet na konkrétních zimních podmínkách. V sezoně 2016 až 2017 jsme na úseku D8 procházejícím CHKO České středohoří spotřebovali 417,5 tuny posypové soli,“ odpověděla na připomínky spolku Marie Soldátová z ŘSD.

Spolek se proti výjimce odvolal. Soud žalobě odkladný účinek nepřiznal s odůvodněním, že Ústecké šrouby neprokázaly míru znečištění vodního toku.

Krajský úřad pak před soudem argumentuje, že srážkové vody nejsou vodami odpadními, a proto v souladu s vyhláškou stačilo vybudovat sedimentační a retenční nádrž s odlučovačem ropných látek.

„Pokud odbor životního prostředí vydal výjimku, tak by to mělo být v pořádku do doby, než někdo prokáže opak. Potom by to muselo ŘSD začít řešit,“ připomněl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.

Pokud soud povolení k vypouštění vody zruší, bude muset ŘSD najít jiné řešení.