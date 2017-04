Strážníci dětem přednášeli o chodcích, řidičích a cyklistech

Ústí nad Labem - Strážníci prevence kriminality a dopravní výchovy Městské policie Ústí nad Labem přednášeli malým čtenářům v Severočeské vědecké knihovně.

Přednáška na téma Co se děje na silnici probíhala v dětském oddělení, vyslechly si ji děti od 3 let do 13 let. Povídání o chodcích, řidičích a cyklistech strážníci prokládali čtením úryvků z vypůjčených knih.

„Bylo to milé setkání plné dotazů nejen od dětí, ale i od jejich maminek," popsal Jan Novotný z městské policie. Na další poučné povídání se malí čtenáři mohou těšit už brzy.