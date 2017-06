Strážníci na kolech dohlíží na bezpečnost cyklostezky

Ústí nad Labem - Příchodem teplého počasí ožívá i provoz na cyklostezce a ne vždy se zde návštěvníci chovají podle zákona. Na to, aby zde bylo bezpečno a cyklista nebo jiný uživatel cyklostezky se domů vrátil v pořádku a bez zranění, dohlížejí střekovští strážníci na kolech.

Cyklohlídka střekovských strážníků.Foto: Městská policie Ústí nad Labem

Mezi jejich povinnosti patří nejen kontroly povinné výbavy jízdního kola, nošení ochranné přilby u dětí a kontrola dodržování dopravního značení po celé délce cyklostezky, a to v úseku od Svádova až do Církvic, ale zaměřují se i na pohyb osob a dopravních prostředků, které na cyklostezku nepatří a tím pádem zde nemají co dělat.

"Smyslem těchto cyklohlídek není rozdávat pokuty, ale hlavně v terénu působit preventivně a v případě potřeby zajišťovat i potřebný informační servis pro turisty," upřesnil Jan Novotný z městské policie.

ZLOBÍ HLAVNĚ PEJSKAŘI

V průběhu těchto kontrol, strážníci odhalili několik prohřešků, které prozatím řešili domluvou. "Jednalo se o hlavně pejskaře, kteří své čtyřnohé mazlíčky neměli na vodítku a hrozilo, že takový pes vběhne do dráhy některému z cyklistů a způsobí mu zranění," uvedl Novotný.

U obce Olšinky strážníci na trase cyklostezky zjistili spadlou větev stromu, která překážela bezpečnosti a plynulosti provozu, proto na místo přivolali hlídku strážníků ze skupiny operačního zákroku. Ta zmiňovanou větev rozřezala a z trasy odklidila.

Některé zjištěné drobné nedostatky strážníci řešili přímo s pracovníky ÚMO Střekov, kteří se postarali o jejich nápravu. "Tyto kontrolní akce budou i nadále pokračovat, hlavně o blížících se prázdninách," upozornil Novotný.