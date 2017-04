Strážníci opět pomohli. Postarali se o vozík i nákup postiženého muže

Plzeň – Lepší start do nové sezony si nemohli přát. Hráči amerického fotbalu SC Blades Ústí nad Labem zvítězili na úvod nového ročníku 2. ligy na hřišti plzeňských Patriots 22:10 a jasně dokázali, že to s postupem do nejvyšší soutěže myslí vážně!