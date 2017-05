Strážníci potřebují nové srdce pro kamery

Ústí nad Labem - Operační středisko koordinující kamerový systém ve městě je už plné. Nejvíce sledovacích zařízení chybí v Předlicích.

Operační středisko Městské policie Ústí nad Labem.Foto: Městská policie Ústí nad Labem

Sledují kriminální živly, dohlížejí na dopravu, monitorují pořádek ve městě. Kamerový systém Městské policie Ústí nad Labem má svá bystrá oka rozesetá po celém městě.

Operační středisko, srdce, ze kterého se kamerové body ovládají, se ovšem potýká s velkým problémem. „Kapacitně je středisko vytížené. Co se týká kamerového systému, nelze již žádné další kamery připojit," uvedl zástupce vedoucího strážníků Jan Novotný.

PŘIJDOU O PENÍZE?

Přeplněná kapacita operačního střediska přidělává vrásky i starostovi centrálního obvodu Kamilu Hýbnerovi. V Předlicích totiž od roku 1994 funguje integrační středisko pro azylanty, na které obvod získává dotace od ministerstva vnitra.

„Peníze investujeme po celém obvodu. Loni jsme za ně například opravili Střížovickou ulici. Letos bychom rádi udělali osvětlení schodů mezi Koněvovou a Masarykovou ulicí, ale také přidali kamery v Předlicích," popsal Hýbner. „Bohužel narážíme na problém, že středisko městské policie už nemůže připojit další kamery, přitom jde o klíčovou záležitost pro bezpečnost ve městě," posteskl si.

Ve středisku se také archivují a analyzují záznamy pro potřeby policie. Jak se ale zdá, nové prostory se už zřejmě podařilo najít.

„Potřebujeme revitalizovat Corso v Krásném Březně, kam bychom operační středisko plánovali přestěhovat a oživit jej tak, aby plnilo svou funkci," potvrdila primátorka města Věra Nechybová.

O problému s nepřipojením kamer se dle starostky Neštěmic Yvety Tomkové hovoří už dlouhou dobu. „Nové operační středisko vyžaduje obrovské investice, škoda, že se nepodařilo získat dotaci na jeho vybudování. Corso je dle mého názoru ideální a lokalitě Krásného Března by to rozhodně prospělo. Zatím je to ovšem pouze plán, o kterém se uvažuje už dlouhé roky," podotkla starostka Neštěmic Yveta Tomková.

Problémových lokalit je právě v neštěmickém obvodu hned několik, a tak je velký bratr jedním z účinných nástrojů při potírání kriminality.

KAMERA ZA 100 TISÍC

Vyhlášeným místem častých výtržností, rvaček a nepořádku byla kupříkladu i lokalita Na Skalce u zdejší točny. Bezpečnostní kameru s vysokým rozlišením a silným optickým zoomem koupila radnice už vloni za zhruba 100 tisíc korun.

„Z hlediska bezpečnosti jsou kamery velmi důležitým pomocníkem, hlavně v problémových místech a na křižovatkách," podotkla Yveta Tomková.

Přesnou cenu případné výstavby nového operačního střediska prozatím město neví. „Cenu budeme znát po zpracování projektové dokumentace," dodala mluvčí magistrátu Romana Macová.