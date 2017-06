Střekov uvažuje o vytvoření centrálního náměstí. Žádné takové zatím nemá

Střekov - Problémy s nepřizpůsobivými, občasný zápach z areálu Setuzy nebo neexistující přirozené centrum trápí obyvatele Střekova. Pomoci by prý mohlo i stěhování místní radnice.

Vily na Střekově.Foto: Muzeum města Ústí nad Labem

Starostka Eva Outlá navrhuje přestěhování úřadu do původní radnice, dnešní pošty. „Což by naplnilo funkci Masarykova náměstí u Činoherního studia coby přirozeného městského centra. Současná radnice už potřebám moc nevyhovuje, býval to bytový dům," vysvětlila starostka Outlá.

O problémech obvodu hovoří Střekované obšírně. „Když pominu zničené silnice nebo složitou dostupnost MHD, stačí se podívat, kam chodí lidé ve volném čase. Chodí jen individuálně korzovat na labské nábřeží na cyklostezku," popsala obyvatelka Veronika Jílková.

Je to důsledek historického vývoje obvodu, který vznikl spojením tří vsí. Přirozená centra byla v nich. Kramoly, Střekov i Novosedlice měly svou náves. Jejím pozůstatkem je například Novosedlické náměstí.

JSOU DVĚ MOŽNOSTI

Podle architekta a ústeckého zastupitele Jana Hroudy existují dvě možnosti, jak vytvořit nové náměstí, které by sloužilo coby přirozené centrum obvodu. Mohlo by vyrůst u pošty, kde se nachází Masarykův park nebo před současnou budovou úřadu. Případně by obě lokality mohla spojit pěší zóna, díky níž by vzniklo velké náměstí, kde by mohl dolní Střekov žít.

„Souvisí to ale i s prolukami u soudu. Jestli tu vyroste supermarket, nejspíš se Střekov změní v periferii. Cesta k rozvoji Střekova vede skrz regulační plán," myslí si Jan Hrouda.

Na dodržení regulačního plánu, který by stanovoval způsob zastavění, by pak měla trvat bez výjimek městská samospráva. „Řekl bych, že to ale je zatím sci-fi," dodal architekt.