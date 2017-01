Studenti se nestydí. Pobaví sebe i ostatní

Ústí nad Labem - Vánoční akademii Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala organizuje Simona Rezková už několik let. O role ve scénkách mají studenti obrovský zájem.

Simona Rezková.Foto: Miroslav Vlach

Divadlo ji lákalo vždycky. Dokonce krátce koketovala s myšlenkou, že osloví některý amatérský spolek v blízkosti Ústí nad Labem. Chyběla jí ale odvaha. Když dostala na starost školní Vánoční akademii, splnila si svůj sen.

TŘÍHODINOVÁ AKADEMIE

Na několik měsíců v roce se tak Simona Rezková, která na Gymnáziu a Střední odborné škole dr. Václava Šmejkala učí český jazyk a hudební výchovu, stává producentem a dohlíží na nadšený štáb plný nezkušených scénáristů, kameramanů a technického personálu.

Poslední Vánoční akademie, která se koná před vánočními prázdninami, trvala přes tři hodiny. „Skládala se z devíti divadelních scének a stejného počtu hudebních čísel. Naši studenti se nestydí, když je třeba, dovedou pobavit sebe i kamarády," vypráví učitelka. Zájem o scénky je prý vždycky obrovský.

„Dokonce se dělaly konkurzy na hlavní role, rozhoduje vždy příslušná třída. Když jsme před dvěma roky hráli Šípkovou Růženku, za dveřmi byl celý zástup krasavic. Moc se těšily na svého zachránce," popisuje Rezková.

HLEDÁNÍ PRONÁJMU SCÉNY

Do programu, který připravují studenti, zasahuje jen minimálně. Učí je tím samostatnosti a odpovědnosti. Jeden z jejích žáků dokonce vystudoval konzervatoř. „Pozval mě do Vinohradského divadla, kde hrál Romea. Říká se tomu splněný sen a takových mám po prázdninách vždycky několik," říká s úsměvem.

S nápadem na Vánoční akademii přišel před dvanácti lety její starší kolega Vladimír Saska. Celá akce začíná vždy koncem srpna hledáním pronájmu divadelní scény. Už tři roky se ale rodiče a studenti schází v Hraničáři. Na první představení své třídy si Rezková vzpomíná moc dobře.

„Hráli jsme parodii na pohádku Červená Karkulka a byla to náramná legrace," připomíná Simona Rezková. Na prknech, co znamenají svět, by také moc ráda alespoň chvilku stála a krátce nahlédla pod pokličku profesionálů. Ne pro sebe, ale aby Vánoční akademii posunula ještě dál.