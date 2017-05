Studentka navrhla stolek pro těžce postižené děti

Ústí nad Labem - Pomůcku, která vznikla jako součást diplomové práce, dnes používají ve speciální základní škole. Její autorka teď hledá investory a pilně shání peníze na drahé a velmi náročné atestace.

Studentka Zuzana Foktová navrhla stolek pro těžce postižené děti Foto: Deník/Janni Vorlíček

Zbytečným teoretizováním nechtěla ve své diplomové práci ztrácet čas. Proto se Zuzana Foktová rozhodla vyrobit něco, co bude pomáhat postiženým dětem. Z její zhruba roční snahy vzešel speciální multifunkční stolek, který denně používají pedagogové v ústecké Speciální základní škole Pod Parkem.

POCHVALUJÍ SI HO

„Na univerzitě jsem dostala kontakt na školu a pak jsem pro ni vyráběla doslova na míru. Museli jsme vyzkoušet každou součástku, vše procvičit, leccos změnit. Mimo to vznikly ještě další dva předměty, ale stolek má největší potenciál," popisuje Zuzana Foktová.

Stolek pomáhá postiženým dětem rozvíjet jemné pohyby, učí je rozeznávat všelijaké materiály a různé barvy či tvary a reagovat na vnější podněty. Trénuje jejich sebeuvědomování, umožňuje dokonce procvičovat výslovnost. V neposlední řadě také napomáhá k relaxaci.

„Samozřejmě, že jsme za takovou pomůcku moc rádi, skvěle slouží svému účelu," pochvaluje si Zuzčin výrobek Martina Brhelová, ředitelka Speciální základní školy Pod Parkem.

Slušný zájem o multifunkční stolek panuje i v jiných speciálních pedagogických zařízeních, případně rehabilitačních centrech pro děti. Osobně je Zuzana Foktová objíždí a stolek jim předvádí. Jenže jako se vším, limitující hranicí Zuzčiny snahy jsou peníze.

POTŘEBUJE 120 TISÍC

„Snad se nám podaří získat částku potřebnou k rozvoji jeho výroby. Stolek lze používat i v domácnostech. Teď například řeším atestaci. Je to velmi finančně náročné a musí se každé tři roky obnovit. Stejně tak není jednoduché zařídit právní ochranu, značku výrobku, skladové a výrobní prostory," popisuje studentka.

Dohromady by potřebovala zhruba 120 tisíc korun. Zvládla by to prý i s 60 tisíci, ale trvalo by to dlouho. Proto objíždí soutěže, kde hledá mentory a investory. Naposledy získala druhé místo na Ústeckém dni D, kterého se zúčastnili začínající podnikatelé se svými projekty.

„Získala deset tisíc korun na služby pro rozvoj podnikání," dodal Ondřej Klein z Inovačního centra Ústeckého kraje, které soutěž pořádá.