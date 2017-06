Teplá voda nepoteče na Střekově přes dva týdny

Střekov - Kvůli opravě horkovodu zůstanou obyvatelé některých ulic na Střekově bez teplé vody déle, než je obvyklé.

ZNIČENÝ HORKOVOD v šachtě ve střekovské ulici Pionýrů.Foto: THMÚ

Vařit, prát nebo sprchovat se bez tekoucí teplé vody budou muset necelé tři týdny někteří obyvatelé dolního Střekova. Od 7. do 24. července je čeká odstávka teplé vody. Opravit potrubí ale dělníci možná stihnou i rychleji.

„S malými dětmi potřebujete teplou vodu denně. Bez fungující služby si to představte: ohřát dva velké hrnce vody na koupání, další na mytí nádobí, radši se neholit, a tak podobně," líčí maminka malé holčičky a chlapečka ze Střekova Daniela Poupalová.

JAKO POD MOSTEM

„Nám je jasné, že odstávky jsou jednou za rok potřeba. Týden se to dá vydržet, deset dní, ale skoro tři neděle? To je opravdu hodně. Člověk si připadá, jako by bydlel pod mostem," povzdechla si.

Předsedkyně Společenství vlastníků Blok Dagmar Šašková upřesnila, že neobvykle dlouhá odstávka se netýká všech partají. Ale jen těch, co žijí třeba v ulicích Tomáše ze Štítného a Pionýrů.

„Tepelné hospodářství prý opravuje nějakou přípojku. Když se nemůžete osprchovat, tak je to nepříjemné. Hlavně rodiny s dětmi tím trpí. Ale je nám jasné, že musí dodělat opravy, dělají to po částech už od posledních povodní," řekla Dagmar Šašková.

HORKOVOD ZNIČILA VELKÁ VODA

Podle jednatele Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem (THMÚ) Ivana Holky by odstávka teplé vody mohla skončit dříve, než je v plánu.

„Nemáme zájem to protahovat. Musíme opravit potrubí poničené během povodní. Provádíme to na etapy a v termínu odstávky zdroje, který na Střekově patří společnosti Energy," vysvětlil.

Oprava horkovodu, který je v havarijním stavu, by měla trvat 10 až 14 dní. Městská společnost ale raději oznámila delší termín, kdyby nastaly neočekávané komplikace.

„Oblast několikrát zasáhly povodně, tak je izolace parovodu téměř nefunkční. Proto tady staré rozvody postupně nahrazujeme modernější technologií, na kterou případná další zatopení labskou vodou nebudou mít vliv," dodal jednatel THMÚ Ivan Holka.