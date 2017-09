Těžké stroje s asfaltem obklopí krajské silnice

Ústecký kraj – Ministerstvo dopravy vzkřísilo obří projekt tunelu v Bílině za několik miliard korun.

Ilustrační fotoFoto: Archiv VLP

Frézy, dělníci, vůně asfaltu i nepříjemná dopravní omezení. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opraví do konce roku úseky silnic 1. třídy v Ústeckém kraji za 550 milionů korun. Obrnit trpělivostí se budou muset řidiči na více než dvaceti místech.



„Když lidé vidí, že se na stavbě zrovna nepracuje, neznamená to, že se nic neděje. Řešíme operativu. Někde se přepracovává projekt, jinde se zase sestavuje rozpočet nebo stanovuje cena. Všechny kroky musí mít časový harmonogram,“ říká ředitel chomutovské správy ŘSD Martin Vidimský.

NOVÝ ASFALT

Okupace těžkými stroji s dělníky čeká hlavně Chomutovsko a Mostecko, kde je na silnici I/13 naplánovaných nejvíce oprav. Nový kabát dostane komunikace vedle okružní křižovatky u obchodního domu Tesco v Klášterci, ale též křižovatky Kamenná v Chomutově a v Kadaňské Jeseni. Opravy se dotknou rovněž silnice I/7 kolem Loun, kde na řidiče čeká zhruba 6kilometrové omezení.



„Stejně jako další celosvětové ekonomiky musí i Česká republika každý rok opravit minimálně 5 % své rozhodující dopravní infrastruktury, aby nedegradovala do stavu, kdy dálnice a silnice první třídy nebudou provozuschopné,“ podotýká mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Do konce roku pak ŘSD nalije cirka 50 milionů do oprav úseků na silnici I/8 mezi Velemínem a Teplicemi i na silnici I/30 mezi Lovosicemi a Ústím. Právě ta před otevřením dálnice D8 zažívala obrovský nápor aut a kamionů. „Rekonstrukcí tady projde více než 4kilometrový úsek mezi Dolními Zálezly a ústeckou částí Vaňov a taktéž 700metrová část vozovky v ústecké Pražské ulici vedoucí se od cukrovaru k železničnímu mostu,“ zmiňuje Vidimský. Práce ale začnou až po 20. září.

Na jeden den se totiž kvůli kontrole tunelů dálnice D8 uzavře a doprava se tak vrátí na původní objízdné trasy. Po 20. září navíc plánuje ŘSD otevřít dálnici kompletně včetně doposud omezené Prackovické estakády.



Ne vždy jde ovšem budování dopravních tepen a uzlů dle projektu a plánů. Náhlé trampoty postihli aktuálně silničáře při stavbě kruhové křižovatky v Přestanově u Ústí. „Objevilo se neočekávané podloží. Do měsíce bychom měli mít konkrétní varianty řešení. Termín dokončení křižovatky tak nelze odhadnout,“ uvádí vedoucí úseku výstavby chomutovské správy ŘSD Petr Vacek.



Slastné tóny dopravní budoucnosti v Ústeckém kraji pak představují tunel přes Bílinu či dostavění dálnice D7 z Chomutova do Prahy.



Momentálně se ŘSD soustředilo na úsek mezi Postoloprty-Bitozeves s termínem dokončení v dubnu příštího roku. „V tuhle chvíli jsme se bohužel dostali do skluzu, protože jsme narazili na problém s inženýrskými sítěmi. Čekáme na přeložku na začátku října, abychom mohli pokračovat dál,“ sdělil Vacek.

Na přípravě dostavby D7 se podílí tým čítající 200 lidí. „Komunikujeme se starosty i s veřejností a přáli bychom si dokončit dálnici do roku 2023,“ říká Vacek s tím, že stavba by měla vyjít na 10 miliard korun.

TUNEL ZA MILIARDY

Další penězovody se v budoucnu zřejmě vsáknou do Bíliny. Nikoli do řeky, ale do obchvatu a obří výstavby 700 metrů dlouhého tunelu. Auta, která nejezdí přímo do Bíliny, ale městem pouze projíždějí, by tunel svedl pod zem ve směru od Mostu u Kyselky a vyplivnul za bílinským nádražím. Na druhém konci města by se řidiči znovu napojili na silnici I/13. Moderní, drahý nápad má pracovní název varianta X.



„Ministerstvo dopravy nám dalo jasný pokyn, abychom ve variantě X našli úsporná řešení. Zpracovali jsme tedy zadání pro projekt technického průzkumu,“ říká Vacek.



Původně totiž vycházela varianta X kolem 7 miliard. „Hodně to prodražuje právě tunel pod řekou,“ poukázal už dříve starosta Bíliny Oldřich Bubeníček.



Teď se tedy čeká, kam až se částka může posunout. „Pokud bychom se dostali na sumu 5,5 miliardy, tak by to ekonomicky vyšlo,“ dodává Vaca.