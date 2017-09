Tipy na víkend: Pochod Sokolů i bluesman

Ústecký kraj –Nevíte kam vyrazit o víkendu? Máme pro vás spoustu tipů.

Na Mšeckém létu vystoupil Marek ZtracenýFoto: Deník / Hoblíková Šárka

Oslavy 185. výročí narození svého zakladatele Miroslava Tyrše slaví Sokolové v Děčíně v sobotu 16. září pochodem Sněžník – Děčín, odpoledne u Rogala hrají Los Pelotudos i Ondřej Ruml. V neděli Sokolové položí v 10 hodin květiny k soše Tyrše. U Rogala je pěvecký sbor, mažoretky i aerobik. Poté jde průvod s koňmi na zámek, až k rodnému domu Tyrše.



V Rumburku Loretánské slavnosti v sobotu od 10 hodin uzavřou rok, kdy historická památka Loreta slaví 310 let vzniku.



Verneřice v sobotu od 12 hodin čeká oslava 145 let dobrovolných hasičů. V sobotu od 20 hodin v Teplicích v sále Hvjezda hrají Motörhead Czech Revival i místní Hlahol. Slaví tu 50 let Tepličan Jaroslav Chalupník podobný Lemmymu z Motörhead.



V sobotu od 10 hodin na fotbalovém hřišti Modlany lze hrát Fotbal body zorbing, zábavu pro malé i velké, vstup je zdarma. Stejné hřiště zve v 16 hodin na soutěž Pivní borec 2017 s pěti disciplínami.

Od 15. do 17. září láká na zábavu Košťanská pouť 2017. Od 15 hodin je živá hudba k poslechu i tanci, od 19:30 zahrají Roxette revival.

V pátek 15. září od 20 hodin zahraje v Jazz Club Teplice bluesman Linwood Lee Taylor se svým triem. Jeho hudební styl vychází z bluesových legend, jako jsou Albert King, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Freddy King a svým kytarovým projevem připomíná Jimiho Hendrixe.



V sobotu pobaví Bílinu Den horníků. Zahrají Báry, Nezmaři, Sem tam, Blue Rocket, Karel Kahovec a Viktor Sodoma, Ondřej Ruml, Voxel, Kristína, Marek Ztracený, Xindl X a ve 22 hodin bude ohňostroj.



V sobotu zve Chomutov na Dny evropského dědictví ve Staré Vsi. Láká na ukázky dobových řemesel, ochutnávku vín, zahraje cimbálová muzika, představí se soubor Skejušan, v mlýně je výstava kreseb Jiřího Neprakty a další zábava. Zoopark je otevřený do 17 hodin.