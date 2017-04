Tomáš Ouhel: Technický dozor zničil naší práci v zoo. Je mi to líto

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Orangutani v ústecké zoo stále čekají na nový výběh. A pořád marně. Hotový měl být do konce ledna, kvůli sporům mezi zoo a firmou Bamboodesign se ovšem úpravy zastavily.

Tomáš Ouhel, jednatel firmy, která prováděla úpravy v ústecké zoo.Foto: Michal Gálik

Zoo firmě vypověděla smlouvu, podle člena dozorčí rady Bořka Voráče údajně kvůli špatně odvedené práci. Jednatel firmy Bamboodesign Tomáš Ouhel nařčení odmítá a v rozhovoru pro Ústecký deník naznačuje, že celý spor zřejmě skončí u soudu.

Sám pověřený ředitel zoo Roman Končel kauzu nekomentoval. „Vzhledem k tomu, že zmíněný případ řeší v současné době právníci, nebudu se vyjadřovat," uvedl Končel. Jednatel firmy Tomáš Ouhel nařčení odmítá a v rozhovoru pro Deník tvrdí, že zoo neuhradila firmě požadované faktury. Celý spor tak možná skončí u soudu.

Vaše firma Bamboodesign prováděla úpravu výběhu orangutanů v ústecké zoo. Jak práce probíhaly a nastaly nějaké komplikace?

Původně se mělo s pracemi začít již v prosinci, ale zoo nás požádala o odklad, a proto jsme začali až v novém roce. Vcelku vše probíhalo v pořádku až do doby, kdy se do celé věci vložil „aktivně" technický dozor investora a dozorčí rada zoologické zahrady. Dokonce se i celá dozorčí rada sešla v rámci kontrolního dne přímo na stavbě a vyžádala si související dokumenty. To opravdu není standardní postup. Vše, na čem jsme se s vedením zoo dohodli, se rázem měnilo a střídavě nám bylo nařizováno, co máme a co nemáme dělat. Na takové způsoby opravdu nejsme zvyklí, všichni tři spolumajitelé firmy máme jak osobní, tak etické normy úplně jinde. Celá věc vyvrcholila odstoupením ředitele, které chápu, protože v takovém prostředí čestný člověk pracovat nemůže.

Jaké zkušenosti s obdobnými rekonstrukcemi máte?

Naše firma vznikla před pěti lety a máme za sebou velkou řadu realizací pro spoustu firem. Před dvěma lety jsme se začali specializovat na umělé kameny z betonu. Zajišťuje ho pro nás sochař, který se k nám připojil z Holandska a má více než 10 let zkušeností. Troufnu si tvrdit, že patří mezi nejlepší na světě v oboru. V ČR naše realizace můžete vidět v liberecké, zlínské nebo olomoucké zoo. Se zaměstnanci, chovateli a vedením ústecké zoo byla spolupráce skvělá, dokud do celé věci nezačala zasahovat dozorčí rada a s ní spojení lidé ze zoo, kteří si asi vyřizují nějaké účty, a s tím opravdu nechceme mít nic společného.

Člen dozorčí rady Bořek Voráč poukázal, že podle jeho slov činnost vaší firmy během úprav výběhu byla laická a chybná. Během stavebních prací uhynulo mládě orangutana. Jak celou situaci vnímáte vy?

Já jsem se s panem Voráčem setkal pouze jednou, a to když si dozorčí rada uspořádala schůzi na naší stavbě. Nikdy jsme od něj žádné vyjádření nedostali a nejsem si jist, že vzhledem ke své profesi může posoudit kvalitu soch imitujících skalní masiv. To, že uhynulo mládě orangutana, jsme se dozvěděli z médií, a je nám to samozřejmě líto, nicméně opravdu nechápu, jak bychom s tím mohli být spojováni my. Dozvěděli jsme se z médií, že mládě uhynulo o víkendu, kdy práce neprobíhaly, takže to celé na mě spíše dělá dojem, že se pan Voráč snaží najít na všem nějakou pochybnost, aniž by si zjistil fakta.

Zahrada nakonec vaší firmě vypověděla smlouvu. Podle Voráče tak došlo k ušetření údajně stovek tisíc. Znáte důvod vypovězení a budete se proti tomu nějak bránit?

Po odstoupení Lubomíra Moudrého jsem se s panem Končelem telefonicky domluvil na schůzce, abychom vše projednali a dohodli se jak dál, ale dvakrát schůzku přeložil a potom nám narychlo zaslal „odstoupení od smlouvy". K mému údivu toto odstoupení nejenom že se nezakládá na pravdivých údajích, ale především je v rozporu s podmínkami ve smlouvě, tudíž je neplatné. Vyzvali jsme zoo k přebrání díla, což nám nebylo umožněno technickým dozorem investora, pod jehož vedením dokonce zaměstnanci zoo protiprávně zasáhli do našeho díla. Tímto neodborným zásahem naše dílo podle statika dost pravděpodobně úplně znehodnotili. Stručně: technický dozor investora bez našeho svolení vylil celou konstrukci, která na to nebyla určena, betonovou směsí, čímž naprosto porušil veškerý dohodnutý technologický postup a stavbu poškodil. Nejen že nám to nedělá dobré jméno, ale také je pravděpodobné, že se tato stavba nebude moci používat k určeným účelům.

Zaplatila zoo všechny faktury, které vůči vaší firmě má?

Ne. Po vypršení lhůty k proplacení faktury za odvedené práce náš právní zástupce bude řešit celou věc soudní cestou a původní cena, kterou by zoo zaplatila, se navýší o soudní výlohy. Není pochyb o tom, že za práci zaplaceno dostaneme, ale mrzí mě, že to bude městskou příspěvkovou organizaci stát mnohem více, než kdyby faktury řádně uhradila.