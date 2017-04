Trmice mění územní plán kvůli McDonald's. Ten tu ale nepostaví

Trmice - V trmické obchodní zóně brzy vyroste další komerční stavba. Investor, společnost Saller Group, ji ovšem chce postavit na travnaté ploše, a tak žádá o změnu územního plánu.

Budova Městského úřadu Trmice.Foto: Deník/Kristián Šujan

Původně tady firma chtěla postavit další restauraci z nadnárodního řetězce McDonald's. Na tu má dokonce již od října roku 2010 platné stavební povolení.

Podle starostky Trmic Jany Oubrechtové ale společnost McDonald's nemá dál zájem se na Ústecku profilovat. „Investor dlouho čekal na dalšího zájemce. Toho konečně našli, ale potřebují pro jeho potřeby, abychom plochu, kde chtějí stavět, změnili v územním plánu z travnaté na komerční," uvedla Jana Oubrechtová.

LEŽÍ V ZÁPLAVOVÉ ZÓNĚ

Saller Group chce s výstavbou začít co nejdříve. Změnu územního plánu číslo 2 mohou lidé připomínkovat do 19. dubna. Záměr je vyvěšen na úřední desce trmické radnice, nahlédnout do dokumentace lze na úřadě nebo elektronickou cestou.

Plocha se nachází v těsném sousedství místní obchodní zóny vpravo u silnice II/263 ve směru na Ústí nad Labem. Potíž je, že plocha leží v záplavové zóně Ždírnického potoka a investorská společnost musí tuto okolnost respektovat ve stavební dokumentaci.

Zastupitelka Trmic Naděžda Pasecká uvedla, že osobně by se stavbou McDonald's neměla problém.

RESTAURACI LIDÉ CHTĚJÍ

„Naopak, i lidé, se kterými jsem o tom hovořila, když jsem si dělala osobní průzkum na toto téma, by prý byli rádi, kdyby tu tato restaurace v obchodním centru vznikla, protože by nemuseli kvůli tomu jezdit do Ústí. Doufejme, že to bude jen jiný druh restaurace nebo s jiným jménem," řekla Pasecká.

Společnost Sallerova výstavba se specializuje na stavbu a pronájem velkých, účelných a jednoduchých montážních, skladovacích a obchodních hal. Sídlí v Otvicích na Chomutovsku. V Ústí nad Labem chtěla postavit i obchodní centrum na travnaté proluce naproti obvodní radnici na Střekově.

Proti projektu se zvedl odpor některých místních lidí a provázel ho soudní spor související s údajně protiprávní úpravou územního plánu ústeckým magistrátem.

Společnost Saller Group stavbu nekomentovala, ačkoliv už minulý týden slíbila, že tak učiní.