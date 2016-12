Trolejbusy v centru stojí. Oprava trolejového vedení potrvá do odpoledne

Ústí nad Labem - Porucha trakčního trolejového vedení na Masarykově ulici u divadla ochromila trolejbusovou dopravu v centru Ústí nad Labem.

Oprava trolejového vedení u divadla.Foto: Deník/Roman Nešetřil

"K poruše došlo ve středu o půl osmé ráno. V důsledku této poruchy se stalo centrum města pro všechny trolejbusové linky zcela neprůjezdné. Dopravce proto neprodleně zavedl náhradní autobusovou dopravu," sdělila Romana Macová, mluvčí ústeckého magistrátu.

V úseku Krásné Březno - Neštěmice – Mojžíř trolejbusy jezdí, cestující v zastávce Pivovar přestupují na náhradní autobusovou dopravu.

"Předpokládaná doba opravy je do cca 13 hodin, přesný čas upřesníme v průběhu prováděné opravy. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. se touto cestou omlouvá všem cestujícím za způsobené komplikace při cestování. Děkujeme za pochopení a snažíme se v co nejkratší době poruchu odstranit," uvedl Milan Šlejtr, náměstek výkonného ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem.